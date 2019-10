De com fer roïna una mesura bona

Són contrasentits inexplicables. Per què l'ajuntament de València obvia en la seua política de mobilitat que les rodalies són un desastre i obliguen a molts a triar el cotxe i per què quan parla de pacificar mai dona alternatives reals? S'ha entestat l'ajuntament en la reducció del nombre de vehicles privats i està molt bé, però la realitat és cabuda i calen mesures més enllà de dir "deixe el cotxe en casa"... Si no tenim tren, com ve la gent? Si no hi ha alternativa per anar a l'Albufera i pedanies del voltant (ara pobles de València) la solució és reduir la velocitat i ja? És una història interminable... entestar-se en una solució que és bona, no ho negue, si acceptem la realitat. Una altra cosa és enganyar-se i enganyar.