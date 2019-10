Los "jugadores rebeldes" ya son profesionales

David Movilla, entrenador del Zamora CF, declaraba tras el encuentro frente a La Granja al ser preguntado sobre la situación de los 6 jugadores que no habían acudido al entrenamiento de la preselección de Castilla y León que con total seguridad "no serían sancionados".

Afirmó el técnico que por las noticias que conocía, el miércoles no estarían en el entrenamiento en Toro, y que les esperaba como al resto de la plantilla para entrenar a sus órdenes.

Lo que no dijo es en qué basaba esa seguridad. Y la respuesta es sencilla: el club, en el pulso que mantiene con la Federación de Castilla y León de Fútbol, decidió (y ya lo ha hecho) que Juanan, Coque, Escudero, Carlos Ramos, Piña y Asiel pasen a tener ficha de profesional, con lo que no podrán ser seleccionables para la selección UEFA, que es exclusivamente para jugadores aficionados.

Eso sí, el cambio no es gratis. Supone unos 3.000 euros que tendrá que desembolsar el Zamora . Los 6 jugadores que habían sido citados para el miércoles se unen a otros que no podían estar en la selección por tener ya antes ficha de profesional, como Sergio García, Dani Hernández, Villanueva o Garban.

Desde el club se espera que con esta medida, los "jugadores rebeldes", que no acudieron al entrenamiento del pasado 16 de octubre, no sean finalmente sancionados, pese al expediente que se les ha abierto. Aunque tendrán que hacer las alegaciones oportunas para explicar su ausencia ese día, cuando todavía no eran profesionales.

La duda es si el próximo movimiento de la Federación podrá ser convocar a alguno de los que aún tienen ficha de amateur, y si el Zamora CF procederá de igual forma que en esta ocasión.