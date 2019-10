Cuarta victoria consecutiva muy merecida y sufrida del CD El Ejido

Cuarta victoria consecutiva de un Club Deportivo El Ejido este domingo sobre el césped del estadio municipal de Santo Domingo, tras derrotar los celestes al Ciudad de Torredonjimeno por 2-1. Ocho jornadas consecutivas sin conocer la derrota que han consolidado a los ejidenses entre los cuatro primeros, e incluso le permite abrir distancia con respecto al quinto puesto (tres puntos), lo que ratifica que el objetivo de la entidad es claramente luchar esta temporada 2019-20 por los play off.

El encuentro tuvo dos tiempos bien distintos, porque en la primera parte los jugadores de David Cabello mostraron un claro talante ofensivo, muy superiores a los tosirianos que apenas les dejó sin opciones de respuesta, llegándose al descanso con un 1-0 que tuvo una ejecución espectacular con el tanto de ‘chilena’ del lateral Rubén Palomeque a los 23 minutos. Antes Alberto mandó un gran zurdazo al poste izquierdo, mientras que Óscar Lozano era una pesadilla para la zaga visitante sobre todo cuando puso a prueba al meta Juanma que sacó una mano magistral sobre la cruceta derecha. Además Vicario y Alberto también tuvieron la opción de aumentar la cuenta celeste pero al descanso se llegó con la mínima ventaja celeste.

Precisamente no haber sabido aprovechar esas ocasiones, permitió a los jienenses transformarse en la segunda parte. Monty creó muchos problemas, pero el delantero centro visitante se encontró con un Godino clave en muchos momentos evitando el empate en los minutos 1 y 9 de la reanudación. Tras un minutos de acoso, los jugadores de David Cabello recuperaron su sitio y un balón interior al área permitió a Vicario batir de tiro cruzado a Juanma. 2-0 mediado el segundo tiempo, que parecía dejar el partido sentenciado pero la realidad es que volvió a sufrir el CD El Ejido. Michael creó problemas por el carril diestro y una mano de Rubén Palomeque en el área metió en el partido a los visitantes. No perdonó Adri Paz que anotó el 2-1 a los 78 minutos de penalti poco antes de quedarse los ejidenses con 10 por la segunda tarjeta a José Carlos. Y todo cambió porque de reaparecer Diego Gámiz, tuvo que salir Cristian Moreno por Vicario. Lo importante era salvar los tres puntos, porque además del rival el árbitro se encargó de provocar a la grada con constantes tarjetas amarillas a los locales. Hasta seis por sólo dos los visitantes que supuso la expulsión de Monty en el descuento, en un partido que no resultó difícil de pitar, pero el colegiado granadino no estuvo a la altura.

Al final de los 95 minutos que duró el partido, victoria importante y 21 puntos que les deja terceros pero con los mismos puntos que el segundo que es el Motril y a seis del líder el Linares Deportivo. Este jueves a las 20 horas, undécima jornada de liga para medirse en el estadio El Maulí al Antequera CF y el domingo llegará la UD Maracena.

Ficha técnica

2 CD El Ejido: Godino; Rubén Palomeque, Álex Carmona, Mora, Dani Sánchez; Álex Moreno, José Carlos; Sanchidrián, Alberto (Juan Carlos, m. 73), Óscar Lozano (Juanje, m. 61); Vicario (Cristian Moreno, m. 83).

1 UD Ciudad de Torredonjimeno: Juanma; Álvaro (Michael, m. 65), Horno, Vicente (Paco, m. 77), Miguel; Adri Ruíz, Adri Paz; José, Lara, Sergio; Monty.

Árbitro: Javier Fernández Rodríguez del colegio granadino. Amonestó a los ejidenses Rubén Sanchidrián (29′), Dani Sánchez (39′), Álex Moreno (52′), Rubén Palomeque (78′) y a José Carlos en dos ocasiones (48′ y 74′) que fue expulsado. También expulsó al visitantes Monty, único visitante amonestado con dos tarjetas (56′ y 93′).

Goles: 1-0, m. 23. Rubén Palomeque. 2-0, m. 64. Vicario. 2-1, m. 78. Adri Paz de penalti.

Estadio: Municipal de Santo Domingo ante unos 600 seguidores y con una afición entregada a su equipo. Protestó al colegiado por las tarjetas a los ejidenses.