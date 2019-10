Darwin Núñez: "Esta victoria se la dedicamos a Pedro Emanuel"

Titular y gol. El delantero uruguayo Darwin Núñez vivió un partido perfecto porque enseñó el camino de la victoria ante el Extremadura. El protagonista pasó por la zona mixta del Estadio de los Juegos Mediterráneos.Primer gol de rojiblanco: “Me siento muy contento acá, en el Almería, por el grupo que hay, y muy feliz poe el gol, estaba soñando con marcar en el Almería. El gol me deja muy contento por el esfuerzo que hizo todo el grupo durante los 90 minutos. El gol es mérito del grupo”.

Los primeros 45 minutos no fueron buenos: “En la primera parte entiendo que ninguno de los dos equipos teníamos el balón, hubo muchos pelotazos hacia arriba, pero tras el descanso se conectó más con Coric, es el enganche del equipo y sabe manejar muy bien el balón”

Gol dedicado a Pedro Emanuel: “Teníamos que ganar, y no hacer juego lindo porque llevábamos seis jornadas sin ganar. Había que ganar sí o sí en el Estadio de los Juegos Mediterráneos al Extremadura. Le hemos dedicado el gol al míster porque sabemos que estamos pasando por un mal momento, muchas cosas en el vestuario que no se pueden decir, y que quedan ahí. Esta victoria se la dedicamos al míster”.

Convencido para marcar: “Le comenté a Vada que me dejara lanzar el penalti, estaba con confianza y por suerte hice el primer gol del partido para nosotros, era clave ponernos por delante”.

La familia siempre presente: “La familia siempre está pendiente de mí, eso es bueno para uno, eso da muchas más ganas de jugar. Mando un beso muy grande para todos los que me están animando desde allá”.

Este Almería apunta alto: “Hay jugadores con mucha calidad en la plantilla del Almería, buena clase. Lazo es un jugadorazo, Coric igual, Appiah tiene un gran futuro... y si seguimos así vamos a llegar muy lejos”.

La Selección de Uruguay, un sueño hecho realidad: “Estoy viajando mucho, cuando toca estar con la Selección del país de uno hay que viajar. La adaptación en Almería está siendo muy buena y me siento muy bien desde el primer día, aunque todavía no me acostumbré al horario de acá (risas) y siempre me duermo tarde, pero me acostumbraré. Estoy deseando conocer a los grandes Luis Suárez, Cavani... compartir vestuario, escuchar sus consejos. Tengo muchas ganas de vivir de nuevo la experiencia con la Selección de Uruguay”.