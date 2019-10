Eric Curbelo: "Nos ha faltado más ritmo en este partido"

Curbelo volvía a jugar, pero no fue la mejor tarde la UD Las Palmas. El jugador reconocía que en la primera parte le costó mucho al equipo y que no tuvieron la intensidad de otros partidos en casa. “Nos ha faltado más ritmo ante el Fuenlabrada, si lo hemos tenido en otros partidos, pero no lo mostramos en la primera parte”, reconoció.

Por otra parte habló de su situación en el equipo, donde claramente ha perdido protagonismo desde que Álvaro Lemos alcanzó la titularidad en el lateral derecho del equipo. El jugador se mostró humilde al indicar que al estar la UD jugando bien, le ha constado encontrar hueco para jugar.

Eric Curbelo manifestó que le cuesta llegar y centrar balones en condiciones desde la banda, recordando que su posición natural es la de central, y que es lógica esa dificultad.