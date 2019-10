Javier Maroto advierte que votar a la PPSO en Soria en darle la papeleta a Pedro Sánchez

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha sido el elegido para venir a Soria a presentar a los candidatos del PP de Soria a las próximas elecciones generales. Maroto, recordamos, que fue nombrado senador de libre designación por Castilla y León, pese a que no tiene vinculación con esta Comunidad, lo que le llevó a empadronarse en Sotosalbos (Segovia). El Parlamento castellanoleonés es de los pocos que no exige que los senadores por designación autonómica sean diputados territoriales, solo exigen un vínculo con el territorio, que tampoco era su caso hasta que se produjo este polémico empadronamiento exprés en el municipio segoviano.

La presentación de los candidatos se ha llevado a cabo en la sede del PP en la calle Almazán de la capital. Estaban los candidatos arropando a Javier Maroto, que no son todos los que quisiera la presidenta del PP de Soria que estuvieran porque fue el 7 de octubre cuando la Dirección Nacional, con llamada del secretario general de los Populares, Teodoro García Egea, decidió que habría cambios. No en el Congreso, porque repite Tomás Cabezón como número uno y María José Martínez como número dos.

Pero sí hay cambios en la lista al Senado que encabeza la ex subdelegada del Gobierno María José Heredia, que sustituye a Laura Prieto, que fue la senadora más votada en las pasadas elecciones.

Repite Gerardo Martínez, el ex alcalde de Ólvega, y en lugar de María del Mar Angulo, quien ha querido desvincularse en esta ocasión de la política, aparece el ex delegado territorial de la Junta Manuel López Represa. Al preguntarle a Javier Maroto por el cambio en las listas, no sabe lo que ha ocurrido en Soria, “yo solo sé que el procedimiento que sigue nuestro partido siempre es el de recibirla propuesta del comité electoral en los territorios y después se refrenda por el Comité Electoral Nacional y supongo que esta vez también haya sido así”. Los cambios evidencian lo contrario, tal y como explicó a principios de mes el secretario general de la formación en Soria, Jesús Ángel Peregrina.

Todos los candidatos esperan sacar los mejores resultados, como hizo Laura Prieto en los últimos comicios. Incluso esperan obtener los tres senadores. María José Heredia, apunta que “salimos a ganar, estamos animados por las encuestas y por lo que nos dice la gente en la calle, salimos a ganar en el caso del Senado, los tres, necesitamos ir los tres al Senado porque el PP necesita muchos senadores en el Senado y muchos diputados en el Congreso”.

También Tomás Cabezón ha asegurado que van a revertir la situación del 28 de abril y van a mejorar los resultados, para lo que ya están haciendo campaña en todas las comarcas, “vamos a volver a ser la fuerza más votada en la provincia de Soria y vamos a recorrer todos los pueblos y a reunirnos con todos los colectivos que quieran como ya estamos haciendo con los ganaderos y e inversores que están apostando por el medio rural”.

La presidenta del Partido, Yolanda de Gregorio, incluso promete terminar la A-11 si ganan las elecciones, impulsar el ferrocarril y crear una infraestructura de telecomunicaciones. “no nos podemos permitir que sigamos con la A-11 parada porque ayer domingo por la tarde viajé a Valladolid y pude ver que las máquinas no trabajaban así que hago un llamamiento a que si ganamos las elecciones, vamos a luchar por la A-11”.

Sobre la rivalidad que supone la figura de Adolfo Sáinz al frente de la PPSO al Senado, recordamos que José Boces obtuvo 8.274 votos, y que Sáinz podría robarle algunos más al ser antiguo y conocido miembro del PP. Javier Maroto advierte que cualquier voto a otro partido minoritario es dárselo a Pedro Sánchez, “es respetable y democrático pero aquí en provincias como la de Soria estos partidos no tienen posibilidad de obtener escaño, así que decimos a los votantes con mucha humildad que ponerles las cruces al Senado solo hace que Sánchez se alegre desde La Moncloa”.

Respecto a la posibilidad de que se conforme una Junta Gestora después del 10 de noviembre viendo el desarme por el que atraviesa el partido y confirmándolo el secretario provincial Peregrina al decir que a principios de mes que los resultados los tendrá que asumir quien haya hecho las listas, Maroto responde que el PP en Soria está más unido que nunca en época electoral, “tiene que tener mucha fortaleza, está en modo electoral que es como tiene que estar”.

El 28 de abril pasado, el senador más votado fue el socialista Jesús Manuel Alonso con 17.540 votos, después Laura Prieto con 15.925 votos, después la socialista Pilar Delgado con 15.240 papeletas, y el cuarto Gerardo Martínez con 14.504 votos. Pisando los talones a Gerardo Martínez estuvo el socialista Carlos Lafuente, el tercero del PSOE, que le faltaron 158 votos para alcanzarle. Pese a tener el segundo senador en la cuerda floja, Javier Maroto, confía en lo que llama, equipazo de candidatos. “Estoy especialmente contento con la candidatura de Tomás y de María José porque se conocen a pie de territorio esta provincia como Gerardo Martínez con sus 24 años de alcaldía en Ólvega”.