'Hospitalito Ya' vuelve a reclamar su apertura

Los representantes del movimiento 'Hospitalito Ya' vuelven a reclamar la apertura del Hospitalito del Rey, así lo han reivindicado a las puertas de este edificio. Han lamentado que no haya consignación presupuestaria para la misma en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Comunidades para 2020.

Critican que es "una estructura necesaria", un edificio en el que se han invertido nueve millones de euros, y para el que "hay oferta y demanda". Detallan que el Hospitalito del Rey no tiene "ni un euro presupuestado" en los presupuestos de este año, y reclaman que así, el Gobierno de Castilla-La Mancha "no cumple con la promesa de reabrirla". "Hay una promesa política del partido en el Gobierno de reabrirla, que no se cumple. No comprendemos porqué no se abre", denunciaba Hilario Alarcón, miembro de la iniciativa ciudadana Casco Histórico. "Solo en el casco histórico hay un 20 % de población mayor de 65 años, que son aproximadamente 2.000 personas. Una infraestructura como esta es absolutamente necesaria para mantener vivo este barrio", afirmaba.

Un barrio que, manifestaban, se está despoblando cada vez más y que esta residencia ayudaría a fijar población en esta zona. Reivindican que se abra como residencia de mayores pública y de gestión directa.

Los sindicatos también han acudido a la reivindicación, ya que denuncian, "se han creado plazas de personal funcionario adscritos a este centro pero no se crea ninguna plaza de personal laboral", tal y como decía Ramón González, de Comisiones Obreras.

"El presupuesto para el Hospitalito está dentro del plan de infraestructuras sociales"

Minutos después, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, era preguntada por este tema. Declaraba que, en la región, "es cierto que hay muchos centros que están construidos y están cerrados, y forman parte dentro del plan de infraestructuras sociales de Castilla-La Mancha". Aseguraba que el presupuesto está dentro de un mismo plan de infraestructuras sociales de la región, y no definido centro por centro, "sino que hay que preparar, actualizar y hacer un seguimiento de ese plan de infraestructuras sociales".