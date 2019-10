Grande-Marlaska: "Lo que pasa en las calles de Cataluña es un problema estrictamente de orden público. No he cambiado mi criterio"

El diario La Razón publicaba ayer una entrevista con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con un titular que apuntaba a que la violencia en Cataluña era de 'mayor impacto' que en Euskadi. El propio ministro ha matizado sus palabras en una entrevista en el programa de Josep Cuní en SER Catalunya, apuntando: "Lo que pasa en las calles de Cataluña estos días es un problema de orden público. No soy el dueño del titular que publicó La Razón que inducía a error y fue modificado ayer por mañana. No tiene nada que ver con lo que es la entrevista", y ha añadido:" Yo no la he liado".

El ministro ha insistido en que: "En Cataluña estos días nos encontramos con un problema de orden público y los agentes de la autoridad, tanto Mossos como Guardia Civil como Policía Nacional, dentro de su dilatada experiencia en el control del orden público en las calles, nunca se habían encontrado con personas que ejerzan la violencia de una manera tan determinante".

Y ha continuado diciendo: "Sobre la cuestión de la violencia conozco algo, no he modificado mi criterio. Lo que pasa en las calles de Cataluña estos días es un problema de orden público estrictamente. El que lea la entrevista de ayer no puede interpretarlo de otra manera. El titular de la edición impresa no se puede cambiar, pero en la edición digital ya se cambió. Si yo hubiera dicho eso, perfecto, pero si se lee la entrevista, se entiende lo que quería expresar".

Sin embargo, Marlaska ha querido añadir: "Cuando la violencia se establece en la calle, tenemos un problema o un peligro que permanezca pero que nadie dude que nosotros estamos persiguiendo estas conductas criminales y no habrá impunidad. Más de 30 personas han ingresado en prisión y estamos avanzando en las investigaciones sobre todo el contexto de esta organización criminal".

A la pregunta de si hay interés en blanquear esta violencia, el ministro ha contestado que “espero que no”. Sobre la edad de los manifestantes, el ministro ha recordado "la necesidad de educar en valores, tolerancia y diversidad".