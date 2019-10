Rozada trabaja para recomponer el once

El Real Oviedo volvió a ejercitarse este martes en El Requexón pensando en su compromiso del viernes a las 21.00 horas ante el Almería. El conjunto azul pretende volver a sumar los tres puntos y mostrar una buena imagen, algo que no logró el pasado sábado frente al Málaga.

Con este contexto el equipo de la capital del Principado de Asturias saltó al césped y además con la presencia de un espectador de lujo, como es el exjugador Nikola Jerkan. No es la primera vez que el croata asiste a un entrenamiento con Javi Rozada al frente, con el que charló durante unos minutos.

Escucha la rueda de prensa de Edu Cortina.

En el día de hoy el técnico ovetense no pudo contar con Marco Sangalli y Mossa. Dos ausencias destacadas a las que se sumó Saúl Berjón, que se retiró tras completar el calentamiento. Algo que hace que Rozada tenga que hacer varios cambios, algunos obligados por sanción -Lolo y Mossa- y otros que aún no están confirmados pero podrían darse por lesión -Berjón y Sangalli-. En el caso de Marco parece complicada su participación, mientras que Berjón es duda.

Esas ausencias comentadas han provocado que hoy se hayan ejercitado con el primer equipo varios jugadores del filial. Viti, Josín, Jero y Riki estuvieron a las órdenes de un Rozada que probó en esta jornada una defensa novedosa, formada por Nieto, Carlos, Javi y Christian.

Rozada charla con Jerkan. / Cali González

En lo que se refiere al centro del campo, Lolo no podrá estar el viernes al ser expulsado en La Rosaleda y su sustituto parece que será el canterano Edu Cortina. El que fuera capitán del Vetusta parece estar ganándole la batalla particular a Jimmy y a día de hoy es el que más opciones tiene de ser titular.