Alberto Moreno y Morlanes no estarán ante Eibar y Athletic por lesión

El Villarreal perderá para las próximas semanas a los jugadores Alberto Moreno y Manu Morlanes tras caer lesionados por problemas musculares, informó este lunes el club castellonense.



La entidad villarrealense dio a conocer mediante un parte médico el alcance de estas lesiones, aunque no el tiempo estimado de baja para ambos, aunque el tiempo habitual para las dolencias que padece ambos jugadores suele ser de entre cuatro y cinco semanas



El lateral Alberto Moreno sufrió en la sesión matinal de trabajo de este lunes "un daño miofascial de grado I-II en el bíceps femoral de su pierna izquierda", mientras que el centrocampista Manu Morlanes padece una lesión muscular de "grado I en el recto anterior de su pierna derecha", también sufrida en la misma sesión de trabajo.



Ambas lesiones se confirmaron tras las pruebas médicas a la que se sometieron en la tarde del lunes y en el caso de Moreno esta es su tercera lesión en esta campaña, en la que estuvo más de siete semanas de baja por la última lesión.



Alberto Moreno había acumulado dos apariciones consecutivas en el once en las jornadas de liga más recientes y había sido uno de los jugadores más destacados del equipo de Javier calleja.



A estas bajas se puede sumar para las próximas fechas la del otro lateral, Rubén Peña, que sigue sin poder entrenar por un golpe en la rodilla, por lo que de confirmarse su ausencia, Calleja debería apostar por Mario Gaspar y Xavier Quintillà en su once para el partido en Eibar.

