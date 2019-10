Carteros rurales piden más dinero para el combustible de su coche particular

Hay carteros del rural en Galicia que tienen asignado un área de reparto de casi 150 quilómetros cuadrados, porque no se cubren las vacantes de jubilación y no se amplía la plantilla. Es la denuncia del sindicato CIG que esta mañana ha presentado en el registro de la Delegación del Gobierno cerca de un millar de firmas. Correos, de momento, no ha manifestado su valoracion sobre esta demanda.

Firmas para reclamar concretamente una compensación mucho mayor que recibe de Correos para pagar el combustible de sus vehículos particulares. Los que tienen que utilizar para su trabajo. La ayuda que perciben para pagar el combustible es de 5 euros y 25 céntimos por kilómetro y la CIG exige una subida de 3 euros.

La central nacionalista critica que la subida constante del IPC desde 2011 por encima de subidas salariales hace que los carteros rurales sufraguen de su bolsillo parte de la prestación del servicio postal.La CIG solicita la creación urgente de una mesa con presencia de los sindicatos con representación en Correos para que, dice, analice la evolución del precio de los combustibles y la subida del IPC para adecuar las cantidades que Correos abona a sus trabajadores. En la provincia de A Coruña hay 350 carteros rurales, en Galicia unos 1.100.