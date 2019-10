Nuevo paso ecológico al frente. Y vaya paso… Una emprensa vidriera gerundense, Estal, ha logrado fabricar -y ya comercializa- botellas de vidrio 100% recicladas post consumo para embalaje de líquidos. Botellas de diverso tamaño y peso, completamente ecológicas, y que vienen a solventar la problemática que se avecina ante la próxima sustitución del plástico por el vidrio.

Botellas llamativas porque se pasan por alto sus posibles defectos estéticos. Es decir, pueden contar con alguna -o ninguna, depende cómo salga- tara que posibilita este reciclaje completo. Hablamos de alguna pequeñita burbuja, o textura rugosa, que no pone problema alguno en su consumo o estabilidad. Todo lo contrario. Los defectos que podrían suponer una desventaja, son una virtud. No hay una sola botella que sea igual. Y por si fuera poco, este gran avance de Estal permitirá a muchas bebidas ecológicas que lo sean en su totalidad, ya que anteriormente su envase no lo era.

Y ante esta circunstancia cualquiera podría pensar que el precio tiene que ser disparatado. Pero no. El CEO de Estal, Gerard Albertí, afirma que en ocasiones el coste de estas botellas es incluso más barato. “Es más barato que el vidrio cosmético, pero no lo es cuando se trate de vidrios industriales puros simplemente por cuestión de costes, porque el vidrio reciclado a veces es más costoso que la materia prima”, comenta.

Algunas de las botellas recicladas 100% ecológicas / Estal

Agrotécnica del Duero, es el distribuidor de Estal en Castilla y León, Madrid, Galicia y parte de Castilla – La Mancha. Franciso López, su gerente, asegura que “la gente lo está aceptando muy bien, porque hay una conciencia mayor hacia el ecologismo”. Y tanto con Francisco como el propio CEO de Estal hemos podido conversar en ‘Hoy por Hoy Aranda’. La entrevista puede escucharse al completo en la parte superior del artículo.

Así se recicla una botella

El proceso de reciclaje del vidrio es sencillo. Pero evidentemente todo pasa por dejar las botellas en su contenedor correspondiente. Una vez recogido todo el cristal, se desplaza hasta una planta de tratamiento, donde se eliminan las impurezas. Se retiran tapones, etiquetas, restos de otros componentes... Acto seguido, todo el vidrio se tritura y divide en colores gracias a unas lentes ópticas. Ese material se denomina calcín. De ahí, ya se desplaza a empresas como Estal, que se dedican a su fundición y creación.