Rozada: "En casa tenemos que ser un equipo reconocible y que salga a por los partidos"

El Real Oviedo tiene este viernes un nuevo compromiso liguero. Los azules se medirán a la UD Almería, segundo clasificado, a partir de las 21:00 horas en el Carlos Tartiere. El encuentro, como todos los del equipo carbayón lo podrás seguir desde las 20:30 horas en el Carrusel Deportivo de Radio Asturias.

El cuadro de Javi Rozada buscará la segunda victoria de la temporada en casa que le permita alejarse un poco de los puestos de descenso, con los que ahora mismo está empatado a puntos. Enfrente estará un Almería que cuenta con uno de los mayores presupuestos de la categoría. Además solo ha perdido un partido a domicilio y se sitúa en zona de ascenso directo tras su triunfo contra el Extremadura. El entrenador Pedro Emanuel no podrá contar con Owona, Aguza y Juan Ibiza, lesionados, mientras que mantiene la duda de Petrovic.

Rozada tendrá las bajas de Sangalli, por lesión, y Mossa y Lolo, sancionados. Por su parte Saúl Berjón se ha recuperado a tiempo después de no poder ejercitarse los dos primeros días de la semana. Además, Sergio Tejera, con el derbi en el horizonte, está al borde de la sanción y si ve una tarjeta amarilla se perdería el siguiente encuentro frente al Huesca en El Alcoraz.

El técnico ovetense, que ha conovcado a 19 jugadores, únicamente ha dejado fuera de la citación a Diegui Johannesson. Tras las numerosas ausencias también regresan a la lista Arribas, Lucas y Jimmy, mientras que también destaca la presencia del futbolista del filial Riki.

"Marco se irá metiendo en el grupo progresivamente porque ya está mejor. El club le está haciendo las pruebas pertinentes y a medida que vayan pasando los días va a ir haciendo tareas con normalidad", comentaba Rozada en rueda de prensa.



Escucha aquí la rueda de prensa de Javi Rozada:

"Te tienes que adaptar a lo que pide la categoría. Hay que ser muy prácticos. Todos los partidos van al detalle. Lo que no puede hacer es meter al rival en el partido. Tenemos que jugar hacia adelante y apretar la pérdida. Atrás no tenemos que andar jugando pases hacia atrás o entre los centrales porque les damos vida", comentó el ovetense.

Para él, la clave está en ser fuerte en el Tartiere: "En casa tenemos que ser un equipo reconocible y que salga a por los partidos. Parece que perdimos fuera como cuando iba con el Vetusta contra el Llanes o Ceares, y fue ante un Málaga con unos jugadores excepcionales. Sabemos que nuestra gente nos va a llevar en volandas. Somos más fuertes. Intentamos buscar un equilibrio tanto fuera como en casa".

En cuanto a los cambios en el once, Rozada confirmó que Javi Fernández será titular en el eje de la zaga y que Christian pasará al lateral izquierdo. Un hecho que hace que aún no regrese Alejandro Arribas, sobre el que habló el técnico: "Ha venido aquí a ser importante. El club ha hecho un esfuerzo. Yo creo que no está al 100%. Igual para la semana ya puede entrar. No quiero tirar un jugador a los leones, no me gusta poner un futbolista con dudas".

Otro de los cambios obligados se producirá en el centro del campo por la sanción a Lolo. Dos canteranos como son Edu Cortina y Jimmy se disputan el puesto: "Llevan tiempo entrenando fenomenal. Cualquiera de los dos lo va a hacer bien".

"Nereo el otro día hizo buen partido, manejó muy bien el balón aéreo. En portería estuvo bien. No me parece que sea ningún debate. Pondremos al portero que mejor se adapte a lo que pide el partido", añadió sobre la portería.

Además el técnico también tuvo palabras para Berjón: "Saúl no está al 100%. Estamos valorando si va a jugar o no, y mañana decidiremos. Él te dice que quiere jugar, pero yo tengo que ver que es verdad. Quiere ayudar, sabe que es un partido muy importante. Agradecido por ello, pero busco que quien juegue esté a tope"

"El Almería ha hecho muchos goles a balón parado. De la nada te hace ocasiones de gol. Vienen con mucha confianza. Es de los mejores equipos en transiciones defensa-ataque", comentó sobre el rival de mañana.

El partido estará dirigido por el árbitro castellano-manchego Dámaso Arcediano Monescillo y en el VAR estará el gallego David Pérez Pallas.