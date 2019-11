"Al acabar la carrera trabajé en Fagor haciendo neveras"

Hoy queremos conocer en Hoy por Hoy Euskadi a Itziar Ituño, una de las protagonistas de la serie de ficción más vista en Estados Unidos, y una de las más valoradas en el mundo.

Itziar es del Kalero, un barrio de la localidad bizkaina de Basauri. Ha hecho papeles de monja franquista, ertzaina en Goenkale, policía nacional, recientemente ha recibido el premio Ramón Labayen, canta en el grupo de rock ‘Ingot’, es licenciada en sociología urbana industrial y política por la UPV/EHU.

Pocas personas conocen que Itziar Ituño comenzó trabajando en la fábrica de electrodomésticos Fagor, haciendo frigoríficos. Hacía turnos, durante seis meses estuvo en el de noche y se aficionó a la radio.

Con 14 años ingresó en la Escuela de Teatro de Basauri, pero se desenganchó al cabo de tres años. Un buen amigo y profesor de teatro le hizo cambiar de idea… y no parece que le va mal.

Ituño asegura que ha aprendido a quitarse la timidez a golpe limpio, y también a decir que no, para "no sentirse utilizada". No le gusta hablar de la "caza de brujas" que sufrió con el estreno de ‘La Casa de Papel’, por defender unas ideas personales, pero en la entrevista no rehúye la pregunta.

Dice sentirse muy agradecida a todo lo que está viviendo, pero ella sigue siendo una chica de barrio con las mismas amistades. “No tengo derecho a quejarme, cuando hay gente en paro o con ERE”.