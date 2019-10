"Las universidades no están para revitalizar áreas urbanas"

Si quedaba alguna duda, el consejero de Economía y Universidad de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, dejó claro ayer que el Gobierno andaluz no ve con buenos ojos convertir el edificio de Valcárcel en Cádiz en facultad de Ciencias de la Educación. "Las universidades y sus facultades no son instituciones que nazcan para revitalizar áreas urbanas o dinamizar economías. La universidad es el foro para el debate, el conocimiento y la investigación. Así lo establece la Unión Europea que solo permite a esta consejería destinar fondos europeos a infraestructuras de investigación, no para construir nuevas aulas", expresó en un discurso leído durante el acto del 40 aniversario de la Universidad de Cádiz.

Previamente, y en declaraciones a los medios, usó el mismo argumento para explicar por qué no se puede financiar con dinero público europeo la conversión de Valcárcel en facultad. El uso de las palabras "revitalizar" o "dinamizar" no es gratuito. Ha sido el argumento usado por el anterior gobierno socialista en la Junta, el Ayuntamiento, la Diputación o la propia universidad para defender este proyecto. Estas instituciones han venido defendiendo que convertir el edificio frente a La Caleta en facultad iba a servir para ayudar a mejorar la situación económica del barrio de la Viña de Cádiz.

El jarro de agua fría de Velasco sobre las aspiraciones de la ciudad de Cádiz de tener de nuevo facultad de Ciencias de la Educación se producía en medio de un tenso ambiente con los dirigentes de la Junta en la provincia y el resto de administraciones. La delegada del Gobierno andaluz, Ana Mestre, se ha negado a reunirse con el alcalde para hablar sobre este proyecto y el consejero desveló que tampoco le ha trasladado el interés por este asunto. "Ese tema no está en la agenda. Todo lo que conozco del proyecto lo he leído en prensa, no tengo ninguna solicitud formal a este respecto", dijo Velasco ante los periodistas.

El alcalde, que escuchaba esas declaraciones antes de iniciarse el acto del 40 aniversario de la UCA en el Palacio de Congresos, no se ha callado y, aprovechando la presencia de micrófonos, le ha pedido personalmente una reunión al consejero. "Ya que Ana Mestre no es una buena correa de transmisión, yo le pido reunión aquí delante de los medios". El consejero, visiblemente incómodo, ha aceptado a regañadientes. "Pues nada, nos ponemos de acuerdo sobre día y hora y nos veremos". El alcalde le ha respondido con un "fenomenal".

El rector, Francisco Piniella, no se pronunció sobre este asunto ante los medios, se alejó cuando el consejero empezó a hablar de Valcárcel y no hizo mención alguna a esta reclamación en su discurso durante el 40 aniversario.

El rechazo de Velasco, elegido por Ciudadanos, al proyecto de Valcárcel choca con la posición de este partido y del PP en el último pleno del Ayuntamiento, en el que aprobaron por unanimidad su respaldo a la conversión del edificio en facultad.