Gaudeamus Igitur

Hoy quiero aprovechar esta tribuna que me ofrecen los compañeros de la SER para calzarme la toga y el birrete de doctora y miembro de la comunidad universitaria y reivindicar el papel de la Universidad en la sociedad. Me duele y me indigna cada noticia que escucho sobre tesis copiadas, sobre excusas de que todo el mundo lo hace, sobre títulos master que se obtienen sin ir a clase y sin hacer ni defender trabajo alguno… Me indigna lo injusto que es para todos aquellos que nos esforzamos en formarnos y formar a nuestros alumnos, que hemos hecho una tesis invirtiendo años de nuestra vida en hacer un trabajo digno, rectificando una y otra vez y pensando que nunca era suficiente hasta que nuestro director nos decía que lo dejáramos ya. Que dirigimos tesis y les exigimos a nuestros doctorandos ese mismo esfuerzo, que les tenemos que decir que las 100 páginas que nos han mandado no sirven para nada porque no es el enfoque y tienen que reescribirlas de nuevo.

Que impartimos clases en programas master y pasamos listas de asistencia, y evaluamos continuamente a los alumnos sobre lo explicado y sobre el material enviado para que lo trabajen y sabemos el esfuerzo que supone dedicar todo ese tiempo a una formación extra cuando muchas veces están al mismo tiempo trabajando en una empresa. Se pasan uno o dos años sin vida más allá del master. Y que impartimos docencia en grado y ponemos toda nuestra energía y capacidad en investigar y al mismo tiempo dar clase, corregir pruebas, escuchar a los alumnos, y muchas veces suspender a gente que somos conscientes de que necesitan el título porque están a punto de terminar pero es nuestro deber mantener la calidad y garantizar que quien tiene el título es porque tiene los conocimientos y aptitudes fijados en el plan de estudios.

Chorizos, incompetentes, sinvergüenzas y caraduras hay en todos los gremios, la cosa está bastante repartida y no seré yo quien defienda que en el mío no. Pero por favor, no enturbiemos la imagen de la Universidad española, que es seria, rigurosa y puntera en investigación a pesar de los pocos medios de que nos dotan y de las dificultades burocráticas que nos ponen para todo. Muchos alumnos de todos los países vienen a recibir formación en nuestro país, y nuestros egresados encuentran trabajo con más facilidad muchas veces fuera que dentro, por algo será que están bien valorados por las empresas.

Por el esfuerzo y el trabajo de todos, alumnos, profesores y personal administrativo, y por la seriedad y rigor que ponemos los españoles en todo lo que hacemos, aunque muchas veces seamos nosotros mismos los empeñados en desacreditarnos. Gaudeamus igitur, alegrémonos pues.