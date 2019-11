El secretario de Organización de Ciudadanos en Galicia, Laureano Bermejo, está convencido de que su partido volverá a superar las expectativas que perfilan todas las encuestas, que vaticinan un batacazo de la formación naranja. "En cada período electoral las encuestas nos castigan, y el día de verdas los resultados son muy distintos".

Bermejo se pregunta "en qué momento las encuestas dirán la verdad", y no recuerda ningún sondeo que haya dado a Ciudadanos mejores resultados que los que finalmente acabaron teniendo. "Si fuera por las encuestas, Ciudadanos no existiría", lamentó.

En La Ventana de Galicia, Bermejo señaló que hay un 35% de votantes indecisos, a los que Ciudadanos tiene que tartar de ilsuionar, con una serie de propuestas que, según su secretario de Organización, no son exclusivas para Galicia, pero sí que afectan a la comunidad, en temas como el empleo o las comunicaciones, entre otros.

NIEGA LA DERECHIZACIÓN

Bermejo no está de acuerdo con el escoramiento a la derecha de Ciudadanos, y recordó que su partido fue "honesto" al no entrar en un gobierno con Pedro Sánchez. De todos modos, destacó la "generosidad" de Cs al intentar facilitar un gobierno in extremis, pero denunció que el candidato socialista "no se dignó a descolgar el teléfono".