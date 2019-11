El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, espera que los populares vuelvan a ser "un referente para una amplia mayoría". "Aspiramos a representar todo lo que está a la derecha del PSOE", aseguró.

En La Ventana de Galicia explicó que "el cambio solo puede venir de la mano de Casado", y valoró positivamente el primer año del candidato a la presidencia del Gobierno al frente del partido.

Tellado afirmó que los populares están "preparados para representar a una amplia mayoría", y aboga por "representar a todo lo que está a la derecha del PSOE". Hay que aglutinar el voto del centro derecha y devolver al país a la senda correcta, y centrarnos en lo verdaderamente importante: la economía y el empleo", agregó.

EL MISMO PARTIDO Tellado restó importancia a las veces en las que el PPdeG se ha desmarcado en los últimos meses de las políticas y discursos del partido a nivel nacional. Afirmó que son "el mismo partido" y argumentó que los gallegos tienen una experiencia de diez años de gobierno, lo que implica tener que representar "con moderación" a la mayoría.

El secretario general de los conservadores apela al voto útil, ya que considera que votar a Ciudadanos y a Vox beneficia a Pedro Sánchez. El PP quiere recuperar la hegemonía que perdió en Galicia el 28 de abril. "Apelaremos a lo que nos votaron en abril, porque eso ya no sirve, a los que votaron en Vox y Ciudadamos, porque su voto no sirvió para nada, y también a los votantes socialistas que están descontentos y que no se sienten representados por el Pedro Sánchez radicalizado".

Sánchez, un "fracaso" para Galicia

Tellado echa balones fuera, en caso de que no logren vencer el 10 de noviembre. En todo caso, considera que será "un fracaso" para España y para Galicia. "Con Pedro Sánchez a Galicia le va mal. Llevamos 16 meses de castigo a Galicia: los presupuestos, el ataque a la industria, el sector naval... No podríamos soportar otros cuatro años de gobierno de Sánchez".

En esa línea, insitió en que Sánchez "no va a hacer en cuatro años lo que no ha hecho en 16 meses", y lamentó que "no ha habido respeto institucional a la hora de dirigirse a Galicia.