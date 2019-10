La nueva receta electrónica provoca un fallo y deja sin medicamentos a pacientes de Gandia y la Safor

Atención porque hay novedades en la receta electrónica. La Conselleria de Sanitat ha implementado desde, este jueves 31 de octubre, un nuevo modelo de gestión de recetas adaptado al que actualmente está vigente en el resto de Servicio Nacional de Salud.

El cambio ha provocado un fallo informático, ya que la Conselleria de Sanitat avisaba anoche mismo a las farmacias y ha sido esta misma mañana cuando ha aplicado ya los cambios. Este fallo ha provocado un elevado porcentaje de pacientes de Gandia y el resto de la comarca, que no han podido sacar su medicamento de las farmacias.

La principal novedad en la receta electrónica es que a partir de ahora ya no tendrán fecha de caducidad. Además, en la hoja de tratamientos vigentes ya no aparece el calendario. Para los tratamientos de enfermedades crónicas, por tanto, ya no habrá que sacar la receta en una fecha determinada, sino que el paciente acudirá a la farmacia cuando necesite reponer su medicación, siempre durante el tiempo de vigencia del tratamiento. Para los tratamientos agudos, la medicación se receta únicamente mientras sea prescrito por el médico.

El problema que se ha generado esta mañana, tal y como ha señalado la farmacéutica de la Farmacia del Paseo 24 horas Justa Salazar, es que muchos pacientes que han ido a las farmacias a sacar la medicación que les tocaba para hoy, el programa informático señalaba que"no estaba disponible", es decir que no tenían medicación prescrita.

Según Salazar, desde el Colegio de Farmacéuticos les han comunicado que la Conselleria de Sanitat está solucionando el problema para que esté resuelto mañana mismo, es decir el viernes 1 de noviembre.