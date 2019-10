Marcos Dreyer: "No sé ahora mismo a que nivel estamos en la competición"

El Urbia Palma tiene la oportunidad de sacarse la espina del din de semana pasado, donde cosechó una inesperada derrota que hizo daño en las filas del equipo de Marcos Dreyer. un 3-2 contra el Arenal Emevé que no se esperaba en un equipo que está llamado a hacer cosas importantes esta competición y tiene una plantilla confeccionada para eso.

Dreyer ha hablado en rueda de prensa:

"Es la primera vez que no sé que va a pasar, yo no se si Castellón, por nombrar uno...estará en descenso o en Copa del Rey... Eso nunca ha pasado en esta liga, entonces ahora mismo voy a plantear una final por semana y a ver como va. Yo no sé a que nivel estamos ahora mismo, no sé a que nivel estamos dentro de la competición ahora mismo"

El equipo tiene la oportunidad inmediata de ganar al Melilla este sábado a las 19:00 en Son Moix y resarcirse de la dolorosa derrota. Uno de los colocadores del equipo palmesano, Perini ha hablado también, coincidiendo con ese discurso coral de derrota inesperada:

"Esta derrota nadie la esperaba, hemos ido muy convencidos de que volvíamos con los 3 puntos, hemos jugado con muchas ganas pero en muchos momentos del partido hemos parado de pensar, y en teoría perder con un equipo con menos calidad que el tuyo, te duele mucho"

El equipo se enfrentará en la cuarta jornada de la competición, el sábado a las 19:00h contra el CV Melilla para quitarse al espina de la derrota cuanto antes, o por lo menos intentarlo.