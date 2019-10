Lorenzo dice estar "decepcionado y triste"

El español Jorge Lorenzo (Repsol Honda RC 213 V) no atraviesa su mejor momento debido a los malos resultados que está protagonizando en la presente temporada y asegura estar "decepcionado y triste".

"No estoy contento profesionalmente hablando porque esta situación es quizás la peor que he vivido como piloto. Había mucha expectación de Honda, de Alberto, que creyó en mí, de que consiguiese resultados, pero no está siendo así", lamentó el piloto, cinco veces campeón del mundo.

"En este momento de mi vida, con 32 años y con todo lo que he vivido, todo esto no importa demasiado; por supuesto que me gustaría estar en el centro por estar peleando por un campeonato, no por ser el centro de interés, sino por poder ganar un campeonato", comentó el piloto de Repsol Honda.

"Intento hacer lo máximo", recalcó Lorenzo, quien recordó que había tenido "muchas caídas que han generado muchos problemas físicos, y esto seguro que ha influido, sobre todo en la segunda parte del campeonato, pero la verdad es que con la moto 2019 que ha hecho Honda nunca he tenido grandes sensaciones, ni siquiera cuando me he sentido en mi mejor momento con esta moto", dijo.

A Jorge Lorenzo le preguntaron si le había pedido a Honda la moto de la pasada temporada, a lo que contestó textualmente: "Una pregunta muy interesante. Te pongo un 9, has hecho un buen trabajo. Bueno, pues en algún momento del campeonato sí que fue una posibilidad que descartamos".