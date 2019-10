Los partidos de Balears arrancan la campaña electoral del 10-N

El cabeza de lista del PSOE al Congreso por Balears, Pere Joan Pons, ha apelado a la movilización para conseguir un gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez. Los socialistas de las islas han sido los primeros en realizar la pegada de carteles, han desplegado las tres lonas con las caras de los principales candidatos y el lema “Ahora Sí” con el rostro de Pedro Sánchez en los balcones de su sede.

No hay nada hecho, ha dicho Pons, que ha animado a los ciudadanos a llenar las urnas el próximo diez de noviembre para conseguir un gobierno progresista. Ha repasado los proyectos aprobados en Baleares y ha mostrado su intención de que la Ley de la Eutanasia sea una de las primeras en aprobarse en la nueva legislatura.

La candidata de Unidas Podemos al Congreso por Balears, Antonia Jover, arremete contra el PSOE y afirma que su candidato y actual presidente en funciones solo gobernará para los poderosos. Jover ha pedido el voto para conseguir un gobierno progresista, algo solo posible con Podemos, ha dicho.

Jover ha descubierto, rodeada de líderes y simpatizantes de la formación, el cartel con la fotografía de Pablo Iglesias y el lema “Un Govern amb tu”. La candidata afirma que solo su formación podrá ser capaz de garantizar las pensiones y los derechos para los más débiles si llega una crisis económica.

Ciudadanos en Balears afronta esta campaña electoral con mucha ilusión y con el objetivo de cohesionar España y fortalecer el estado de bienestar con una mejor educación, sanidad, servicios sociales y pensiones. El número uno al Congreso por Balears, Joan Mesquida, ha realizado la tradicional pegada de carteles frente a La Lonja de Palma.

Mesquida defiende la necesidad de desbloquear la situación política de España y asegura que el responsable de ello es Pedro Sánchez, el líder socialista.

Asegura el número uno de la formación naranja en las Islas que su objetivo es desbloquear España con diez medidas que propone el partido. Si gobiernan las aplicarán y si pactan con el PP las incluirán en el acuerdo.

El Partido Popular defiende su capacidad de gestión y su experiencia en esta nueva etapa electoral que es culpa, dicen, de Pedro Sánchez. El PP balear asegura que no es el voto del miedo sino de la ilusión, no es para ir contra nadie sino para avanzar con proyectos y dice que no es el de la discordia sino de la unión.

La candidata popular al Congreso por Balears, Marga Prohens, asegura que el único partido centro derecha que tiene valores y experiencia de gestión es el PP.

Insiste en que no es el momento de hacer experimentos con pactos y que en esta segunda vuelta el voto centro derecha no se puede dividir porque si se fragmenta Sánchez se queda en la Moncloa.

Más País ha realizado la pegada de carteles en Ses Voltes donde han pedido el voto de aquellos que quieran unas Islas más verdes, justas y ecológicas.

Su candidata al Congreso por Balears, Marisa Lucas, ha asegurado que harán todos los esfuerzos para tener la mayor fuerza posible y aspiran al menos a tener un escaño.