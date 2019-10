Adrián Hernández: "El Linense hace el fútbol que más nos penaliza"

Los de Adrián Hernández viajan a La Línea de la Concepción para disputar el primer partido de los tres que jugarán en 7 días, dos de ellos contra la Balompédica Linense y el último contra el Marbella. Reconoce el técnico del Murcia que no es una buena situación para ninguno de los dos a la vez que cree que la Balona es un equipo que penaliza mucho.

Un partido, el de este domingo en el Municipal de La Línea de la Concepción en el que no podrá contar con Víctor Curto y con Josema Raigal, que han entrenado al margen. También es duda, por una torcedura, Manolo López. Además, el técnico cree que hay que dosificar a aquellos jugadores que llegan de lesión para que no recaigan por acumulación de minutos.

Sobre la derrota contra el Don Benito y contra el Atlético Sanluqueño, Adrián cree que hay que hacer un análisis más allá del resultado en la derrota y también en la victoria, a la vez que reconoce que el segundo tanto ante los andaluces no se puede encajar en la Segunda División B.

"Los errores nos han penalizado tanto... no es fácil que en cada error que cometas te penalice un 100%. No es muy normal pero no me voy a martirizar", sentencia el técnico murciano y murcianista que se basa en la cultura del esfuerzo, razón por la que Andy jugó el pasado domingo en Nueva Condomina.