El Cartagena busca ampliar distancias ante su perseguidor en la tabla

El Cartagena tiene una nueva prueba para mantener el liderato. Se enfrenta el domingo a las seis de la tarde al San Fernando, rival directo en la tabla. El Efesé tiene en su casillero 23 puntos, cuatro por encima del segundo clasificado, que es precisamente el San Fernando. Un duelo atractivo que el Cartagena tendrá que superar con las bajas de Lucas de Vega, que estará KO por un proceso viral. Verza se está recuperando, pero no va a llegar al partido y Andújar, por sanción, no estará. Finalmente, Santi Jara está listo después de los entrenamientos de la semana, Munúa está valorando si lo incluye en la convocatoria.

En la dinámica del San Fernando, el club andaluz viene de perder a domicilio ante el Córdoba. Tiene un balance fuera de casa de dos victorias, un empate y dos derrotas. El conjunto albinegro, sin embargo, acumula ya siete partidos sin conocer la derrota.

A pesar de la buena racha, el técnico Gustavo Munúa no se confía y ha destacado que no hay nada hecho todavía, falta mucho por hacer: "Lo más importante es que la afición se vea reflejada en el equipo y sigamos creciendo. Sabemos lo traicionera que es esta división. No hemos conseguido nada y falta mucho, no nos podemos confundir", ha afirmado Munúa.

El técnico charrúa ha valorado incluso las dificultades que han tenido en el arranque, que su equipo es que sabe sobreponerse a las adversidades al decir que "se ve que el equipo va a más, tanto a nivel ofensivo como defensivo, pero no nos olvidemos de las dificultades. Nos supimos adaptar a las dificultades a nivel físico, llegando muy justos para formar la plantilla al principio para cada partido".