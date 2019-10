Muchas noticias pasan sin pena ni gloria y no les damos la importancia que tienen. Nos solemos fijar más en aquellas que tienen que ver con la política o con hechos escabrosos. Es una pena, porque determinadas informaciones son claves para saber cómo está la salud de nuestra sociedad.

Hace unos días podíamos leer en un diario de tirada local lo siguiente: "El 12% de menores agrede psicológicamente a sus padres". A mi este titular me impactó sobre manera. Seguramente que, aquellos oyentes que ojeasen este periódico el viernes, les haya pasado lo mismo que a mí. Este dato supone que uno de cada seis menores de Castilla y León agrede a sus progenitores, una cifra que, a mi entender, es lo suficientemente elevada como para que todos y todas hiciésemos una profunda reflexión.

Ahondando más en la noticia, podemos leer que, además: "un 3,2 por ciento, unos 3.000 menores, castellano y leoneses, aplica violencia física hacia sus padres". Para más inri, resulta que estos son solo los datos de las sentencias judiciales o sea, de aquellos casos que los padres llegan a denunciar. Tengo muy claro que estas cantidades son la punta del iceberg de la violencia que los menores ejercen sobre sus ascendientes y que realmente existe mucha más de la que se declara.

Como ciudadanía nos tendríamos que preguntar qué está fallando. ¿Cómo es posible que nuestros hijos no sean capaces de respetar a sus mayores? Para mí, la respuesta es obvia y simple, existe una falta de educación en nuestros jóvenes. Esto se debe a la ausencia de valores y normas que se ha producido en los últimos tiempos en España. Hemos pasado de tener sólo obligaciones a tener sólo derechos. Como docente, doy fe de que la falta de respeto se ha extendido de forma especialmente llamativa en los menores.

No olvidemos nunca que los principales educadores somos los padres y las madres y debemos ser nosotros los que tomemos cartas en el asunto, desde el primer momento, con el fin de que no se vuelva contra nosotros y suframos las consecuencias. Bien es cierto que, en una sociedad dominada por las nuevas tecnologías, lo tenemos más difícil, ya que es un elemento de rápido acceso a todo el mundo y sirve, en muchas ocasiones, como un mal ejemplo de comportamiento. Pero no es una excusa, debemos adaptarnos a los tiempos modernos y esforzarnos en la tarea.

Evidentemente, los maltratadores son una minoría, amplia, pero minoría. La mayoría de los jóvenes saben cómo manejarse en todas las situaciones y, en especial, en las que tienen relación con sus padres. Todo no está perdido, pero debemos de comenzar ya a cambiar estos hechos. De todos es sabido que no hay manuales para ser un buen padre o madre, pero el sentido común ha de guiarnos a la hora de educar con criterio a nuestros hijos.