Jasaitis: "Sí, fue la canasta de mi vida"

Simas Jasaitis tiene 37 años y natural de Vilna (Lituania). Jugó en su país hasta 2006, año en el que fichó por el Maccabi y de allí en la 2007-2008 debutó en España con el Tau Vitoria. Una temporada más tarde jugó en el Joventut de Badalona. Con el Tau fue campeón de liga y de la supercopa y subcampeón de la copa del rey. Además ha jugado también en Italia, Turquia y Rusia. Ha ganado la liga de Lituania, la de Israel y la Eurocup con el Lietuvos Rytas. Con la selección de su país fue bronce en el mundial de Turquia en 2010 y bronce en el europeo de España en 2007.

Pese a este impresionante currículum este verano aceptaba el desafío de volver a nuestro país y fichar con Chocolates Trapa Palencia y por eso aún tiene más importancia el mérito que Jasitis le da a lo que pasó ante Lérida. Y es que en el último encuentro en casa fue el autor de una de las canastas más bellas e importantes en la historia del equipo palentino, la que sirvió para ganar en el último segundo al equipo catalán: "Es la canasta más importante y bella desde que estoy en el baloncesto profesional. Y además puedo contaros que tuve la sensación antes de recibir de que si el balón era para mí la iba a meter. La primera opción era jugar con Travis Bader pero estuvo bien defendido y al final me llegó a mí la oportunidad"

Simas se ha referido también en nuestra emisora a la posterior celebración: "Fui a la esquina y allí encontré a algunos aficionados a los que no conocía. Como te digo iba pensando que sabía que si recibía la iba a meter. Ellos me decían cosas en español que yo no entendía. Fue un momento muy bonito aunque (se rie) yo en lo que pensaba es en que después de todos los abrazos no me tirarán encima de unas niñas que había por allí"