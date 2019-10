Unanimidad en la defensa de la plantación de choperas en el Carrión frente a la CHD

El Pleno de la Diputación nos ha dejado la unidad de todos los partidos políticos en la defensa de la plantación de chperas en las riberas del Carrión frente a la nueva normativa impuesta por la Confederación Hidrográfica del Duero y que en Palencia podría afectar a 1.562 hectáreas, el 48% de la superficie total existente ahora mismo y se podrían perder 20.864 metros cúbicos de madera de aprovechamiento con el consiguiente impacto que tendría para el medio rural en materia económica y de empleo.

Todos los grupos políticos en Diputación han coincidido en señalar la importancia de que tanto el Gobierno central como el autonómico adopte medidas en favor de mantener las condiciones de plantación de choperas actuales y no admitir la nueva normativa impuesta por la Confederación Hidrográfica del Duero que pretende limitar esas plantaciones y su distancia a los cauces incluyendo la medida denominda dominio público hidraúlico cartográfico probable para definir esa distancia. Todos los portavoces han coincidido en señalar que la CHD no tiene en cuenta a los ayuntamiento rurales y no se atiene a las necesidades que le plantean.

Igualmente se ha aprobado, con el único voto en contra de Ganemos, la moción impulsada por PP, PSOE y Ciudadanos en apoyo y reconocimiento a la labo realizada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desplazadas en Cataluña. El portavoz de Ganemos ha justificado su rechazo a esta moción asegurando que "sólo se tiene en cuenta una de las perspectivas y la violencia se ha ejercido por todos". El resto de grupos políticos le han respondido que una cosa es la violencia y otra el mantenimiento del orden público y que las imágenes llegadas estos días desde Cataluña no dejan lugar a la duda ni a la interpretación.