El Ayuntamiento sacará a concurso la plaza de director de la Banda de Música

El alcalde de la localidad, Elías Arranz, ha explicado en Hoy por Hoy Peñafiel la situación actual de la Banda Municipal de Música y lo sucedido con el contrato que existía hasta el momento con el ya ex director.

El edil asegura que la primera intención del Consistorio era renovar dicho contrato, pero que Intervención le aclaró que ya no podía prorrogar un contrato menor para el cargo de director de Banda, independientemente de la persona.

Ante esta situación Arranz ha comenzado a trabajar para sacar la plaza a concurso, en el menor tiempo posible, y espera que a mediados de noviembre pueda estar resuelto tras la valoración del tribunal.

Para evitar suspender el concierto de Santa Cecilia, el Ayuntamiento ha movido ficha, con un director invitado, que “desinteresadamente” coordinará a la agrupación para que se pueda llevar a cabo este concierto. Se trata de una colaboración exclusiva para dirigir este concierto, apunta el edil.

Gestión municipal

Elías Arranz ha querido transmitir a los vecinos algunas de las cuestiones en las que trabaja la corporación actual en este momento ante la crítica ciudadana de no conocer un programa de gobierno.

Arranz ha explicado que trabajan en varias cuestiones como la adecuación del cementerio, el arreglo de colectores como el del Puente de la Leona o el vallado del campo de fútbol.

Para el próximo año, en mantenimiento de obras invertirán alrededor de 60.000 euros en obras “que no se ven, pero si se notarán”, como el arreglo de la climatización del polideportivo.

Asegura que se está estudiando cómo actuar para la limpieza de alcantarillas si la empresa concesionaria no lo hace.

En referente a la limpieza viaria estudian si sacar a concurso el contrato para poder contratar a más personal.

Retribuciones

El edil también ha querido explicar su renuncia a la retribución de 200 euros de la sesión del Pleno Extraordinario para la elección de las mesas electorales. Arranz asegura que “no me parece ético” cobrar por un pleno de ocho minutos que no ha tenido trabajo previo. Asegura que lo normal es que antes de las sesiones se haya trabajado para llevar y plantear diferentes asuntos, pero que no es el caso de este Pleno impuesto por la celebración de las elecciones nacionales.