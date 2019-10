El desarraigo, hilo conductor del III Festival de Narrativas 'Cuéntalo'

El Festival de Narrativas CUÉNTALO vuelve a escena del 16 al 23 de noviembre. Exposiciones, presentaciones de libros, talleres, ilustración, mesas redondas, cine y música son algunas de las propuestas de esta cita que recorrerá diferentes rincones de Logroño.

Se trata, además, de un festival para todos los públicos en diferentes formatos: mesas redondas, conversaciones, talleres de diversos ámbitos, teatro, periodismo, cine, música... cuya singularidad es su carácter temático. Cada año se elige un tema que vertebra toda la programación y este año se trata del desarraigo, con el objetivo de encontrar respuestas entre los diferentes públicos y abordando la promoción de la lectura desde distintas perspectivas. Porque CUÉNTALO, el concepto de lectura trasciende el libro y lo literario.

En Logroño, gracias a este Festival, se darán cita varios premios nacionales, como son los ilustradores Isidro Ferrer y Javier Sáez Castán; y la fotógrafa Cristina de Middel. También el escritor Eduardo Halfon, Premio Nacional de Literatura de Guatemala y el periodista Carlos Martínez, Premio Ortega y Gasset de Periodismo.

El tema que vertebra la programación de este año será el desarraigo: las visiones apátridas del mundo, personajes con vidas ambulantes, historias que se desprenden de la parte más terrosa de su identidad, bien por voluntad, bien por oportunidad o bien por necesidad.

El desarraigo se asocia automáticamente con la migración, con el exilio y los refugiados. El desarraigo por necesidad, casi por supervivencia, es claramente uno de los vértices del festival, pero queremos abrir ese concepto, desplegarlo e introducir otras perspectivas del desarraigo, aquellas que lo abordan desde la firme voluntad individual del que se desarraiga, historias de personajes que se arraigan donde y desde donde quieren, desafiando lo que el destino les tenía escrito. Historias y personajes que no se han arraigado nunca, que no conocen la pertenencia a una patria o a una cultura colectiva o que han vivido en permanente huida de su entorno más cercano. Territorios con identidades desdibujadas, personas que se mueven buscando, y no —o al menos no sólo— huyendo.