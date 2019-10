El cambio de plan no funciona

El vestuario de la Real Sociedad quiere levantarse del inesperado traspiés sufrido contra el Levante. Y todo pasa por volver al planteamiento que hasta ahora le había funcionado y que en la ultima jornada brillo por su ausencia. El plan trazado por Imanol no funcionó, así que todo indica que ahora el entrenador oriotarra reseteará. "Al final uno de los fuertes del levante es la transición ofensiva y alguna vez nos cogieron desprevenidos, no nos dejaban sacar el balón con comodidad. El cuerpo técnico y nosotros ya estamos viendo en qué hemos fallado y a partir de aqui corregir y mejorar", señala Diego Llorente.

Porque los donostiarras no quieren que les afecte esa derrota. "Cada partido queremos ganar, sabemos que todos los partidos son difíciles, habrá tropezones durante la liga, pero hay que saber levantarse, el domingo rapidamente tenemos otra oportunidad de poder resarcirnos", sentencia el madrileño. Su compañero de defensa, Joseba Zaldua, también valora la capacidad trabajo del equipo realista en un día en el que nada estaba saliendo como querían. "Al final, la primera parte todo se puso muy cuesta arriba y aunque reaccionamos tras el descanso y lo intentamos, no lo conseguimos. Pero cuando las cosas no salen bien el equipo tiene caracter y lo saca, tiene actitud y lo da, nos vaciamos en el partido". El donostiarra no quiere hablar de cambio de planteamiento, ni de que regalaron la primera media hora al Levante. "No creo que regalamos nada, intentamos hacer las cosas y no nos salieron. Ellos estuvieron afrotunados en sus acciones. Pero estuvimos cerca de darle la vuelta, hay que olvidar lo que ha pasado, pero aprendiendo de los errores y pensar en Granada", señala Zaldua.

Irritados con la actuación arbitral

Otro de los asepcto a los que se da vueltas en las horas posteriores a la derrota contra el Levante es a la actuación arbitral. Porque Melero López volvió a irritarles sobremanera a los jugadores de la Real. "Muchas veces me acercaba a él y tienes miedo de que te saque una amarilla y te condicione. Incluso fuera del partido algún comapñero le ha dicho algo de forma educada y ni se le pdía hablar. Pero ya sabemos que hay árbitros así, y la clave está en el balón y no en los árbitros. Si hubésemos ganado, no se hablaba de todo ésto", desvela Llorente. Mientras, Zaldua achacaba al valenciano su falta de respeto. "No es excusa el resultado por la actuación del árbitro. Pero sí pedimos un poco de respeto, porque hay veces que no se puede hablar con ellos. Si vas con buenas intenciones no tienen que sacar tarjeta y tener falta de rspecto. Igual sí hecho de menos eso".