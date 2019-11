La Mancomunidad de Municipios del Alto Asón renuncia a cobrar 120.000 euros

La Mancomunidad de Municipios del Alto Asón ha renunciado a los 120.000 euros que el Gobierno de Cantabria había concedido a los seis ayuntamientos que la conforman (Ampuero, Ramales, Arredondo, Soba, Ruesgas y Rasines), para un programa de empleo del que se iban a beneficiar 15 desempleados que, además, ya habían sido seleccionados.

Un taller de “Barra y Restauración” para el que habían sido seleccionados 15 parados de la zona, a los que se les iba a ofrecer formación y unas prácticas remuneradas. Todos ellos fueron avisados “hace días” para formar parte del taller y realizar unas prácticas remuneradas en el Parador de Limpias.

El presidente de la Mancomunidad y alcalde de Ruesga, el regionalista, Jesús Ramón Ochoa ha rechazado la ayuda. “Hace poco que he asumido la presidencia y las concesiones no se estaban haciendo de manera regular. El secretario ha dictado un informe desfavorable y yo no me la pienso jugar”, ha señalado Ocho en declaraciones a la Cadena Ser. “Mientras los ayuntamientos no cedan formalmente esas competencias a la Mancomunidad, no es legal recibir esos 120.000 euros y prefiero prescindir de ellos”, ha concluido.

Los alcaldes socialistas de Ramales de la Victoria y Ampuero no entienden cómo la Mancomunidad rechaza la ayuda para un taller de Empleo que financia prácticamente en su totalidad el Gobierno de Cantabria y lo achacan a un "enfrentamiento político".

Cesar García, regidor de Ramales, considera “imperdonable” que el presidente rechace la ayuda después de haber hecho la selección de los 15 desempleados, a los que se les iba a pagar un sueldo mensual de 900 euros. “Faltando camareros formados, como ha reconocido la Asociación de Hostelería, no tiene sentido dejar a estos vecinos en la estacada”.