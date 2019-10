El portavoz socialista en el Senado llama a votar a su partido a los votantes descontentos de Ciudadanos

Las políticas medioambientales con medidas para fomentar el empleo que logren el asentamiento de población en el medio rural, han centrado la visita a nuestra provincia del portavoz del partido socialista en el Senado Ander Gil.

El cabeza de lista a la cámara alta por Burgos apuesta por las energías renovables en nuestra comunidad como motor estratégico en la generación de trabajo “lamentablemente aquí el partido Popular con el apoyo ahora de Ciudadanos, han utilizado esto para fines bastante poco limpios, más bien han utilizado el desarrollo de las energías renovables para algunas tramas de corrupción que lamentablemente hemos tenido que ver recientemente. Nosotros creemos que es una oportunidad para el medio rural y seguiremos apostando por ello, va a ser el núcleo central de nuestras políticas de cara al futuro dentro de la estrategia para la transición ecológica”

Después de conocer las propuestas de su partido contra el cambio climático en Palazuelos, Gil ha visitado una explotación resinera en Navas de Oro como uno de los oficios tradicionales que ayudan a fijar población en el campo, empleos necesarios en el debate de la ponencia ente el reto demográfico que se ha estudiado en el Senado.

Respecto a las elecciones del 10 N espera contar con el apoyo de los ciudadanos para revalidar y aumentar los resultados de hace pocos meses y ha hecho un llamamiento a los votantes descontentos con su anterior decisión en las urnas “hay quien está jugando a la desmovilización del electorado e izquierdas. Los socialistas vamos a las elecciones con el mejor ánimo y con la seguridad de saber que cualquier opción de gobierno pasa por el partido socialista. Somos la llave del desbloqueo, no del desbloqueo de la política sino del desbloqueo de España. Y para que el país mire al futuro y pueda seguir avanzando se necesita un gobierno fuerte, estable y progresista. Esto lo saben muchos ciudadanos que habitualmente nos votan, pero lo saben sobre todo esos ciudadanos que han visto frustradas sus esperanzas en otras formaciones y me refiero a Ciudadanos. Muchos progresistas votaron a este partido pensando que eran esa gran fuerza política que iba a servir para regenerar la vida política y en Castilla y León sabemos bien que eso no ha sido así”.

La visita de Ander Gil a nuestra provincia termina con una comida con alcaldes de la zona de Coca.