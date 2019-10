Unos presupuestos responsables

El Pleno del Consell aprobará hoy el proyecto de Presupuestos de la Generalitat para el próximo año.

Al final se presentan unas cuentas que si me permiten la expresión popular están calculados a ojo de buen cubero, es decir, sin conocer el marco de previsiones fijado por el gobierno central que por no saber, no sabe ni quién ocupará la Moncloa, ni qué presupuesto habrá en España el próximo año ni unas previsiones fiables de ingresos.

En cualquier caso, tendremos que esperar a conocer los detalles para saber si es un presupuesto más o menos riguroso pero también responsable, es decir, que no busque el electoralismo ampliando el gasto cuando no tenemos garantizados los ingresos.