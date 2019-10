Amb jutges així qui vol enemics?

Que diuen els jutges del Tribunal Constitucional, no tots, que posar-se malalt és raó objectiva d'acomiadament. Que les baixes perjudiquen les empreses. Sincerament no sé d'on trauen els jutges en Espanya... No tots, però sí molts. D'acord, com en "botica" entre els jutges hi ha de tot... Però jutges que carreguen contra víctimes de violència de gènere? Jutges que tenen una salut de ferro i mai estan malalts? Jutges que deixen clar que ací si mana algú és la patronal? Amb una justícia així no calen enemics.