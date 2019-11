Bruno Lomas, el gran olvidado

Bruno Lomas fue, sin duda, el primer gran roquero español. Sin embargo, su figura no ha sido debidamente reconocida. El divulgador e investigador musical Vicente Fabuel acaba de publicar un libro titulado “Bruno Lomas: Tú me añorarás...”, centrado en la inconmensurable aportación musical del célebre cantante, cuya escasa ambición y ajetreada vida personal le alejó de un reconocimiento internacional que sin duda merecía.

Vicente Fabuel lo afirma sin titubear: “Fue el gran pionero del rock ‘n roll español, el primero cronológicamente y el mejor por sus cualidades vocales y artísticas. Sus quince años de gran carrera pudieron haberle situado en primer nivel europeo.”

Curiosamente, casi se ha hablado más de la vida personal ajetreada y de sus ideas ultraconsevadoras que de su valía musical, algo que lamenta Fabuel: “No deberíamos perder un minuto más hablando de esto, igual que nadie habla de los últimos años de Elvis Presley, o de las ideas de Johnny Halliday. A Bruno Lomas, sin embargo, le cayó la tormenta perfecta, por eso en el libro me he querido centrar en sus grandes quince años de éxitos.”

En Hoy por Hoy Comunitat Valenciana, Vicente Fabuel ha recorrido la carrera musical de Bruno Lomas a partir de algunas de sus canciones más representativas.