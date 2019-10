El Día de la Marmota del Celta

En 1993 Harold Ramis dirigió una maravillosa comedia protagonizada por Bill Murray y Andie MacDowell: Groundhog Day (Atrapado en el tiempo). Una película en la que el periodista Phil se desplazaba hasta Punxstanwey para cubrir una tradición centenaria que sigue estando vigente. Los ciudadanos de dicha localidad esperan que la marmota se pronuncie sobre si habrá seis semanas más de inverno o no. Todo depende de si sale de su madriguera o decide quedarse.

Pues el Celta está instalado, desde la llegada de Fran Escribá, en un Día de la Marmota continuado. Hay estadísticas que marcan tendencias y que marcan estilos y esta es una de ellas. El Celta no sale de su madriguera, como mínimo, hasta el segundo tiempo. Un dato que incluso empequeñece la estadística de no ganar fuera de casa desde el mes de diciembre de 2018 (2-3 en Villarreal). Y es que el Celta de Escribá solamente ha marcado 3 goles en las 23 primeras partes que ha dirigido el técnico valenciano. Se queda 45 minutos en la madriguera defensiva. Solamente ha aprovechado los 45 primeros minutos en tres partidos, lo que denota que la primera consideración del Celta es no encajar, hacer el partido parejo, mantener su portería a cero.

Una tendencia que podría ser entendible la pasada campaña por aquello de que el Celta estaba jugando en el alambre. Pero es que esa tendencia sigue siendo igual en esta nueva temporada. Esto ya no es casualidad. El Celta es Phil viviendo su particular Día de la Marmota durante todos los partidos. Se repite el mismo día todos los días; sufre los mismos síntomas y no es capaz de reaccionar. Se llega al descanso con el cero en tu casillero; no es casual que los MVP de la temporada los acumulen o Rubén Blanco o Aidoo o Araujo. O defensas o el portero.No es casual que el Celta solamente lleve 6 goles (1 en la primera parte) en 11 partidos. No es casual que el Celta no haya sido capaz de marcar más de un gol en lo que va de temporada.

El Celta tiene una plantilla plagada de jugadores ofensivos, de mucho pie, de talento pero el equipo, si fuese de baloncesto, intenta jugar los primeros 20 minutos a defender y a jugar un partido de 60 puntos. Cuando ve que las cosas nos salen o están parejas, intenta apretar el acelerador tras el descanso para jugar, en la segunda parte, un partido de ataque y de 90 puntos. Un error conceptual que está lastrando un plantilla de gran calidad.

En la temporada 2019-2020, nuestro Bill Murray vive todos los días que juega la misma historia: once partidos ha jugado el Celta hasta el momento y solamente ha marcado un gol en la primera parte. Fue en la jornada 3 contra el Valencia cuando el Toro Fernández marcaba el 1-0 en el minuto 13. Por cierto, el Celta ganó el partido 1-0 ¿Casualidad? No, es el estilo de juego obsesionado con no encajar y después intentar aprovechar alguna ocasión que tenga el equipo arriba. Por eso es uno de los equipos que menos dispara a puerta, que menos ocasiones crea. Por eso está abajo y en descenso.

Pero hay más datos esclarecedores pero ya con esta plantilla de los Denis Suárez, Rafinha, Mina, Toro Fernández o Pape: el Celta ha marcado 3 goles en los últimos 8 partidos en los que lleva 1 victoria, 2 empates y 5 derrotas (3 de ellas seguidas). De esos 3 goles, el de Mina al Espanyol fue en el minuto 95 para rescatar un punto con un centro largo y remate de cabeza, no en jugada elaborada. El de Aspas al Athletic fue en el 73 en un córner y el de ayer de Aspas fue de penalti. El Celta no hace daño y sigue viviendo de intentar llegar al descanso con el partido igualado. Ese es nuestro Día de la Marmota. Ese es nuestro Punxstawnwey particular. Lo que está claro es que nos quedan seis semanas más de inverno futbolístico, como mínimo. A nosotros, antes de cada partido, nos sonará el despertador con la misma canción de todos los días; se meterán en nuestra cabeza las pegadizas notas del I got you babe de Sonny & Cher: "Babe I got you babe, I got you babe..."