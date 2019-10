La batalla electoral de Pontevedra

La batalla electoral de la provincia de Pontevedra arranca esta noche después de la ya menos tradicional pegada de carteles. Tendrán para convencer a la gente una campaña electoral más corta en días pero seguramente no lo será en intensidad. Con las Generales del 28 de abril todavía recientes, es cierto que tendrán que hacer un esfuerzo extra para convencer a muchos de los electores de Pontevedra que han visto como los partidos políticos no han sabido, no han podido o no han querido desbloquear la situación política de España.

En Hoy por Hoy Vigo le hemos tomado el pulso a los cuatro partidos que consiguieron representación en la provincia de Pontevedra. Ciudadanos consiguió un escaño por primera vez al alcanzar 63.333 votos y el 11,08% de lo votos totales. Beatriz Pino repite ahora como número 1 del partido de Albert Rivera e intenta convencer a los pontevedreses de que reafirmen su apuesta por la alternativa a PP y PSOE.

También consiguió representación por Pontevedra Galicia en Común-Unidas Podemos que apostó fuertemente por Yolanda Díaz para liderar a la formación. Consiguieron 99.996 con el 17,49% de los votos y también un diputado. Trasladan el mensaje de la necesidad de contar con las personas y hacer políticas más sociales para todos los que están sufriendo en estos tiempos. Alerta Díaz, por ejemplo, del ajuste de más de 6.000 millones que Bruselas ordenará hacer al nuevo gobierno y en qué se puede recortar dependiendo de lo que salga de las urnas. Galicia en Común quiere ser la voz de nuestra tierra en las negociaciones para configurar cualquier opción de gobierno.

En el Partido Popular, tras la marcha de Ana Pastor como número 2 de Pablo Casado en Madrid, le llega el turno y la alternativa a la alcaldesa de Marín, María Ramallo. Con 142.941 votos, los populares consiguieron el 25% de los votos y cayeron a la segunda posición en la provincia. El PP quiere consolidarse como alternativa a Pedro Sánchez, alertan de pactos con independentistas y nacionalistas de los que consideran que se excluye siempre a Galicia de las inversiones.

En el PSdG tendrán que defender ese primer puesto cosechado el 28-A ganando las elecciones en Pontevedra con 184-622 votos, el 32,29% del total y 3 diputados. Olga Alonso repite como número uno por Pontevedra y lo hace con ilusión y con ganas. Asegura la socialista que Vigo es un modelo exportable, que hay que fijarse en lo que se hace y que Pedro Sánchez ha logrado desbloquear muchos de los grandes asuntos que estaban pendientes para con Vigo. Pide la confianza para cuatro años más de colaboración entre Vigo y el Gobierno Central.