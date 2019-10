El Celta cae a descenso

En el día que el Celta menos mereció perder, cayó ante el Betis y el equipo de Fran Escribá se sitúa en puestos de descenso. Los vigueses, que empezaron perdiendo después de encajar un gol al inicio del partido hicieron méritos para remontar ante el Betis, pero el fútbol no siempre es justo.

El Celta empezó bien, con cambios en el once, pero con actitud y ganas, a pesar de los nervios. Merodeaba la portería rival pero sin hacer daño y el gol de Emerson descolocó momentáneamente a los célticos. Momentáneamente porque los vigueses recuperaron el control y el dominio del balón e incluso con ocasiones en las que volvió a fallar la puntería. Pero tanto va el cántaro a la fuente que acaba rompiendo y en este caso en una acción en la que el ex céltico Borja Iglesias tuvo mucho que ver, al rechazar un balón colgado con la mano que Iago Aspas se encargó de transformar en gol desde el punto de penalti. El gol del empate mató al Betis que sufrió el resto del partido y lo hizo porque el Celta era el que llegaba con más peligro. Pero como la justicia en el fúbol no existe, un error defensivo acabó por darle los puntos al también necesitado Betis de Rubi. Una derrota inmerecida pero derrota al fin y al cabo que deja muy tocado a Fran Escribá.