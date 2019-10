Pedro Fernández (Vox): "La violencia no tiene género"

"Sentido común". Esta es la fórmula que propone Vox para dar solución a la larga lista de asuntos que tiene que resolver el país tras las elecciones del próximo 10 de noviembre. Lo ha dicho Pedro Fernández, candidato de Vox al Congreso por la provincia de Zaragoza, en La Rebotica, en Radio Zaragoza. Y sobre todo en cuestiones de violencia, porque reconoce que violencia es todo y no cabe diferenciar por género. "Lo que decimos es que la violencia no tiene género", por lo que "habrá que luchar contra todo tipo de violencias; es un tema de sentido común", ha señalado Fernández.

"El hecho de que, efectivamente, en algunos casos sean las mujeres, desgraciadamente, las que que sufren esta violencia, también habrá que combatir ese tipo de violencia, pero eso no quita que ¿alguien no está en contra de combatir la violencia contra los menores o contra los abuelos? ¿O contra los hombres? ¿Alguien no está en contra de combatir un problema enorme que produce muchos más muertos al año como es el suicidio?", ha añadido.

Enseñanza en el medio rural

Sentido común que, dicen, hay que aplicar en todos los ámbitos, también en el caso de las ratios en las escuelas públicas de pequeños municipios ¿Habría que mantenerlas abiertas con 6 alumnos? "Me está preguntando por una cuestión genérica; habría que ver hasta qué punto se pueden buscar otras alternativas para que esos colegios públicos tengan alumnos de localidades cercanas y que pueda incrementarse el número de alumnos que puedan recibir esa formación, esa educación; habría que ver caso por caso".

E incluso sentido común a la hora de bajar impuestos como apuestan en su programa, pero con varias consideraciones. Así, señala, "habría que plantearse los millones de euros a las comarcas si realmente es una cantidad que se corresponde con los servicios que se puedan estar ofreciendo, o a asociaciones - que nosotros denominamos 'chiringuitos' -, sobre todo, vinculadas a determinados colectivos y si realmente deben mantener esas subvenciones, que son meramente ideológicos".