La opinión de Miguel Blanco: Programas y promesas electorales de cara al 10-N

Ahora que se acerca el momento de acudir a votar de nuevo en unas elecciones generales repetidas, no estaría de más echar un vistazo a lo que proponen los principales partidos en sus programas y no estar en los debates que interesadamente nos cuelan para no hablar de lo que de verdad importa. Además esos programas deberían tener la consideración de un contrato para con los electores y su incumplimiento castigado como tal de un contrato porque al fin y a la postre de eso es de lo que se trata.

ECONOMIA. El PSOE apuesta por “una reforma fiscal profunda” que garantica la redistribución de la riqueza. En esta línea Sánchez se marca como objetivo que el SMI alcance a corto plazo el 60 % del sueldo medio en España y eliminar los aspectos más lesivos de la reforma laboral (promesa reiteradamente incumplida).

El PP incide en los criterios territoriales posibilitando que la Administración del Estado recentralice servicios públicos en manos de las autonomías y rebajas fiscales en el IRPF, Sociedades y suprimir Sucesiones, Donaciones y sobre el Patrimonio.

Podemos aboga por que se garanticen las pensiones mediante su revalorización ligada al IPC por ley, derogación del factor de sostenibilidad y la frenada de las subidas abusivas del alquiler.

Ciudadanos propugna una bajada del IRPF sobre las familias y el establecimiento de un tipo marginal máximo en dicho impuesto del 44 %.

EDUCACION. El PSOE pide un gran pacto de Estado, y avanzar hacia escuelas infantiles sin coste alguno para niños de cero a tres años.

El PP que la lengua vehicular de la enseñanza en todo el territorio debe ser el castellano, garantizarán pruebas académicas de carácter nacional al final de las etapas educativas, y reforzarán la educación concertada en Bachillerato y Formación Profesional.

Podemos plantea una universalidad pública gratuita, la derogación de la LOMCE y la abolición progresiva de la educación concertada.

Ciudadanos asegura que trabajará por un pacto nacional por la educación y que creará un MIR para docentes.

SANIDAD. El PSOE revisará los copagos farmacéuticos aprobados en 2012, como medida principal.

El PP contempla la aprobación de una tarjeta sanitaria individual, válida para todo el sistema Nacional de Salud.

Podemos fija como objetivo una subida presupuestaria en cuanto al sistema sanitario que permita impulsar la atención primaria con recursos suficientes.

Ciudadanos presenta como medida estrella una tarjeta sanitaria única para todos los españoles, acompañada de un calendario de vacunación única.

IGUALDAD. El PSOE tiene la intención de aprobar su proposición de ley para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en materia de empleo.

El PP aprobará un Plan estratégico de igualdad de oportunidades que recogerá avances concretos en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

Podemos propone impulsar un Plan estatal contra las violencias machistas y crear una asignatura de feminismos, entre otras medidas.

Ciudadanos se compromete a equiparar los permisos de maternidad y paternidad y la discutida y polémica ley de Gestación Subrogada.

Para los convencidos ideológicamente y que voten a los mismos partidos siempre esto será papel mojado, pero en cualquier caso es una buena forma de saber qué proponen los principales partidos en algunos temas de interés para los ciudadanos.

Además de saber en qué influirán la situación actual de Cataluña, los últimos y no buenos datos de la EPA sobre paro y empleo, la exhumación de Franco…que serán temas que influirán en el electorado seguro.

La solución el 10 de Noviembre, esperemos.