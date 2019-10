Víctor: "Nos hemos preparado para seguir con nuestra línea creciente"

El entrenador del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, espera un partido complicado en Ponferrada en la búsqueda de la tercera victoria seguida en esta temporada. "Con la idea de superar a un rival que está haciendo las cosas muy bien. Es un equipo competitivo y muy compacto. Maneja muy bien el juego vertical y con espacios. Tiene jugadores con desequilibrio en las bandas y en buen momento de forma. Nos hemos preparado a conciencia para seguir con nuestra línea creciente de solidez en los aspectos defensivos y ofensivos. Tratamos de mejorar nuestra eficacia en ambos aspectos. Cuando hemos mejorado, las victorias han caído de nuestro lado. Esa es la idea".

El campo leonés, El Toralín, es propicio para el equipo local que sólo ha perdido un encuentro hasta ahora. "El campo es el que es y hay que adaptarse No hemos hecho ningún tipo de preparación especial. Nos hemos preparado en función de los análisis del rival. Los partidos nos han dado una información del juego. No nos cambia para nada la preparación. A las inclemencias meteorológicas que puedan afectar, llueva mucho o no, te toca adaptarte. No hay ningún tipo de dudas al respecto".

El Ponferradina - Málaga se celebrará el viernes a las 18:30 h y desde media hora antes lo podrán seguir en la Cadena SER, en sermalaga.es y app.