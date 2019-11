La Costa del Sol redobla su promoción en el Reino Unido ante la incertidumbre del Brexit

La Costa del Sol apelará al corazón y la fidelidad del turista británico durante la feria World Travel Market (WTM), que se celebrará en Londres del 4 al 6 de noviembre, en la que hará un "despliegue sin precedentes" para afianzar este mercado ante la incertidumbre que supone el "brexit".

El presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha afirmado que hasta la fecha no hay "ningún indicio" de que la salida del Reino Unido de la Unión Europea y la situación económica afecten negativamente al volumen de viajeros británicos hacia el destino, pero no se pueden "confiar".

Por ello, la Costa del Sol acudirá a la WTM "con más fuerza que nunca" con un expositor propio de 200 metros cuadrados -además de su presencia en el espacio de Turismo Andaluz- para consolidar este mercado y llevará a cabo una inversión cercana a los 300.000 euros, frente a los 220.000 de la anterior edición.

Con el lema "Costa del Sol, now more than ever" (Costa del Sol, ahora más que nunca), se pretende "jugar con el corazón y esas generaciones que año tras año" han visitado esta zona turística, ha explicado Salado.

Ante el "brexit", el también presidente de la Diputación de Málaga ha aludido al "cordón umbilical" que une a Reino Unido y la Costa del Sol, y ha opinado que con la perspectiva electoral en ese país "se abre una nueva etapa".

En su opinión, si se produce el "brexit", "todo dependerá" del cambio de la libra respecto al euro, y aunque baje, el poder adquisitivo de los británicos en España siempre será mayor que en su país.

La Costa del Sol acapara dos de cada tres viajeros británicos alojados en hoteles en Andalucía, comunidad que a su vez lidera en la península la acogida de viajeros de este mercado.

El objetivo principal de la Costa del Sol en la WTM es seguir avanzando en la gestión de la estacionalidad, para lo que incidirá en el segmento de golf y en los atractivos que presenta el destino en temporada baja, así como captar más negocio para los empresarios.

La Costa del Sol acude a la World Travel Market, considerada una de las ferias turísticas más importantes del mundo, con sesenta empresarios del sector.

Entre enero y septiembre de este año se han registrado un total de 4.129.593 pernoctaciones de viajeros británicos en la provincia (+0,6 %) y el número de pasajeros procedentes del Reino Unido se ha incrementado un 2,5 por ciento en el aeropuerto de Málaga, hasta alcanzar los 2,37 millones, lo que equivale a cuota del 30 por ciento.

El turista británico pasa una media de 8,4 días en la Costa del Sol, donde invierte unos 100 euros diarios, y además del sol y la playa, está interesado en rutas naturales, visitas a monumentos y la gastronomía.

Turismo Costa del Sol realizará una acción publicitaria en el exterior de 25 de las principales estaciones de metro de Londres, con una campaña específica que llegará a más de 5 millones de viajeros al día.

La campaña, que empezará mañana 4 de noviembre y finalizará el próximo día 10, se llevará a cabo en las principales estaciones de metro de la ciudad, “dando al destino una gran visibilidad, ya que estas estaciones mueven al día más de 5 millones de viajeros”, ha señalado el presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado.

Estas estaciones son South Kensington; High Street Kensington; Bank; Embankment; Sloane Square; Angel; Leicester Square; Holborn; Tottenham Court Road; Piccadilly Circus; South Kensington; Notting Hill Gate; Oxford Circus; Russell Square; Mansion House; Blackfriars; Bermondsey; Leicester Square; Warren Street; Earls Court; Marylebone; Golders Green; St Pauls; Baker Street.

Para el presidente de la entidad, “esta acción no solo repercutirá en el propio ciudadano británico, sino en los turistas de todo el mundo que visitan Londres durante la semana de duración de la publicidad”.

El destino viajará este año a esta feria con el lema "now more than ever" (Ahora más que nunca).

Turismo Costa del Sol participa por segunda vez con stand propio de 193.75 m2, estará ubicado en la zona de España, cerca al stand de Turespaña, Turismo Andaluz y Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga.

Francisco Salado ha señalado que el stand “contará con zonas de trabajo y networking en respuesta a las demandas de los empresarios de la provincia de Málaga y para atender las necesidades del mercado británico, principal mercado emisor de turistas internacionales hacia la Costa del Sol”.

Como novedad, se incluye una pantalla táctil de 50’’ en la zona de recepción que ofrece toda la información del destino de forma atractiva, diseñada para un público profesional, ofreciendo la posibilidad de enviarla por email o compartirla con otros .

La respuesta por parte de los empresarios en 2018 fue muy positiva, considerando este modelo todo un éxito, insistiendo en que se logrado incrementar negocio y presentar de una manera mucho eficaz la oferta del destino.

Por otro lado, este año se ha apostado por una publicidad dentro de la feria, en el Hall Exterior. Se trata de una imagen frontal de 12x4m, dos paneles laterales de 3x7m y un tótem de 1x2.7m. La publicidad contiene la URL de nuestra web en inglés, número de stand y el lema: Costa del Sol now, more than ever!

Según el presidente de la entidad “el objetivo principal con el que acudimos a Londres es seguir avanzando en la gestión de la estacionalidad, mostrar a nuestro principal mercado que somos un destino renovado con un enorme atractivo también en temporada baja y captar más negocio para los empresarios” porque “queremos demostrar a los británicos que la Costa del Sol es su destino preferido ahora más que nunca”.

Y por eso, respondiendo nuevamente a la demanda de los empresarios, la Costa del Sol acude con stand propio y una zona de networking de unos 200 metros cuadrados.

En esta edición han confirmado su participación 40 empresas de la Costa del Sol: diez ayuntamientos (Nerja, Torrox, Rincón de la Victoria, Antequera, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Marbella, Benahavís y Manilva), 13 hoteles, asociaciones como AEHCOS, APTA, La Mancomunidad Costa del Sol Axarquía, DMC’s y empresas de golf.

Está previsto que Turismo Costa del Sol mantenga una treintena de citas profesionales, que se convertirán en unos 300 contactos diarios por parte de los profesionales allí presentes, de las que destacan las citas con los principales TTOO y aerolíneas que operan en Reino Unido y la Costa del Sol como Jet2, Tui, British Airways y Norwegian.

Una de las reuniones de mayor importancia será con Mark Tanzer, CEO de ABTA (Asociación de Agencias de Viajes Británicas) una asociación con unos 1.200 miembros y que representa alrededor de 5.000 puntos de venta y oficinas en Reino Unido. Esta cita es clave para debatir los efectos de la quiebra de Thomas Cook y la incertidumbre del Brexit.

ANDALUCÍA REFUERZA TAMBIÉN SU PROMOCIÓN

La Consejería de Turismo destinará un millón de euros en noviembre y diciembre en acciones de promoción para reforzar el turismo británico, principal mercado internacional de Andalucía, con su participación en la World Market de Londres y con una quincena de acciones adicionales hasta diciembre.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha informado de la participación de Andalucía en la próxima edición de la World Travel Market de Londres y en la que se ha realizado un "esfuerzo inversor" de unos 700.000 euros.

Además, la Consejería de Turismo tiene previsto invertir unos 300.000 euros más para desarrollar una quincena de acciones de promoción y comerciales hasta diciembre con la vista puesta en la campaña de Navidad para atraer a Andalucía a visitantes británicos.

Marín ha destacado la trascendencia de la WTM, donde también acudirá la próxima semana el presidente de la Junta, Juanma Moreno, dada la importancia del mercado británico para Andalucía, y el contexto en el que se desarrolla marcado por el ' + Char(39) + 'brexit' + Char(39) + ' y la quiebra del operador británico Thomas Cook.

La inversión en la feria es de 581.950 euros, sin incluir el IVA (serían unos 700.000 euros), que se desglosan en 92.950 euros para el expositor -se usa el de FITUR-, 274.00 euros para el espacio contratado y 215.000 euros para las campañas de comunicación en la WTM.

Turismo Andaluz contará con un expositor de 550 metros cuadrados, en el que se espera recibir más de 18.000 visitas, y en el que estarán presentes los ocho Patronatos Provinciales de Turismo y se habilitarán 22 mesas fijas para que los empresarios entablen contactos y cierren acuerdos.

Además, se prevé la participación de 150 profesionales y que se realicen unos 3.500 contactos comerciales con el objetivo de cerrar negocio en el año post ' + Char(39) + 'Brexit' + Char(39) + ', si se aprueba la salida del Reino Unido de la UE el próximo 31 de enero, y dado que los paquetes para 2020 se cierran en 2019, ha explicado el consejero de Turismo.

La agenda de trabajo incluye encuentros con alguno de los agentes más influyentes de este mercado, como la principal asociación de agencias de viajes, ABTA, Jet2.com o el mayor operador de este emisor TUI, primero en volumen de negocio, tras la quiebra de Thomas Cook.

Además de la participación en la World Travel Market, Andalucía intensificará su presencia en el Reino Unido con más de una quincena de acciones en el último trimestre de 2019 y participará en la feria de esquí de Londres y en el principal evento de turismo idiomático que se celebra en este mercado.

El plan de trabajo incluye misiones comerciales idiomáticas en Escocia, y una campaña de comunicación específica para este emisor, ha explicado Marín.

También se va a cerrar un acuerdo de co-marketing con la Cámara de Comercio de Birmingham, al igual que con compañías de gran peso como Jet2, Kirker Travel, o Youtravel, y con esta última la Junta pondrá en marcha un especial de Andalucía para la Navidad y se desarrollarán acciones inversas con medios de prensa influyente en Irlanda del Norte.

Según los datos de la Consejería de Turismo, entre enero y agosto de este año 2,14 millones de británicos han visitado Andalucía y 1,3 millones se han alojado en hoteles que han generado más de 5,7 millones de pernoctaciones, con aumentos del 3,2 y del 1,2 % respectivamente respecto al mismo período de 2019.

Son datos "alentadores" para apostar por el mercado británico y para intensificar la promoción en una de las tres principales ferias de turismo del mundo, como es la WTM de Londres, que este año cumple cuarenta años, y en la edición de 2019 tuvo buena valoración de los profesionales andaluces que acudieron porque consideran que es rentable y de, hecho, el 40 % repite este año, ha señalado el consejero