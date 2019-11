Dimiten dos concejales del gobierno socialista de Tarifa

El Ayuntamiento de Tarifa cambiará su organigrama en los próximos días, debido a la baja que van a causar dos de sus ediles. Noelia Moya, primer teniente de alcalde y actual edil de Hacienda, Administración Electrónica y Personal entre otras, que se marcha tras cuatro años en el cargo, en un ejercicio de responsabilidad. Moya ha señalado que “mi función en el Ayuntamiento y mi nuevo cargo como funcionaria de Justicia no son compatibles, y el trabajo realizado durante estos cuatro años, reduciendo la deuda heredada del anterior equipo de Gobierno y saneando las arcas públicas ha requerido de un compromiso del 200%, lo cual ahora no será posible y es momento de dar un paso al lado, sabiendo además que quienes vienen están preparados para seguir trabajando por Tarifa”. A su vez, la concejal saliente no quiere olvidarse de “todo el personal que trabaja en el Ayuntamiento, su labor es fundamental y son parte importante en los logros que hemos llevado a cabo en estos cuatro años”.

Noelia Moya ha sido edil de Hacienda en el Ayuntamiento de Tarifa desde noviembre de 2015 hasta hoy 31 de octubre, en los cuales se ha pagado la deuda con Hacienda, se ha financiado la deuda con la Seguridad Social, el periodo medio de pago a proveedores se ha reducido hasta los 22 días de media, se ha desbloqueado la Patrica y el PIE (anteriormente bloqueadas por ser deudores) y se han saneado las arcas públicas.

En la faceta de Personal, se ha firmado el convenio regulador de los funcionarios y laborales e incrementado la plantilla de la Policía Local, además de negociar la reestructuración de personal municipal necesaria previo acuerdos con sindicatos.

En el Área de Administración Electrónica se ha conseguido que Tarifa sea pionera y esté a la vanguardia como Ayuntamiento con sede electrónica.

Por último, Moya quiere agradecer también la confianza depositada en ella por parte del Presidente de Mancomunidad, Juan Lozano “tanto a él como a Francisco Ruiz les agradezco la confianza depositada en mi persona durante este tiempo en el que hemos trabajado por y para Tarifa”.

En el caso de Francisca Hidalgo, la baja se produce por motivos personales. Hidalgo ostentaba las delegaciones de Servicios Sociales, Mercado y Cementerio, en las cuáles ha llevado a cabo una importante labor durante estos años, como la reforma integral del cementerio o las reformas en el mercado, y a nivel social, la ejecución de varios planes inclusivos para colectivos desfavorecidos, dinamizando proyectos entre las asociaciones locales.

Tanto Moya como Hidalgo seguirán ligadas al equipo de Gobierno como apoyo a los nuevos ediles entrantes, Nacho Peralta y María Manella, “porque nuestro compromiso con el proyecto socialista para Tarifa no cesa, el proyecto continúa”.