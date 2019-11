Sale a contratación la limpieza de colegios públicos y edificios municipales de Aranda

El Pleno aprueba el pliego de condiciones para sacar de nuevo a concurso el servicio de colegios públicos y edificios municipales. Es una de las contratas más importantes que tiene el Ayuntamiento de Aranda, que ofrece un canon máximo de algo más de 1.087.000 euros por anualidad. El contrato se firmaría por dos años con posibilidad de prorrogarlo hasta otros dos. El acuerdo contó con los votos en contra de IU y de Podemos, que coinciden en denunciar la falta de voluntad del equipo de gobierno de llevar a cabo el compromiso adquirido a principios del mandato anterior de crear una empresa municipal que permita asumir la gestión directa de algunos servicios. El concejal de IU considera que la limpieza de estos edificios es el que más se presta a esta fórmula al no requerir de una maquinaria o infraestructura específica que tenga que aportar una empresa privada. Jonathan Gete se preguntaba qué hay detrás del empeño privatizador del equipo de gobierno. “No entendemos los intereses que se esconden detrás de la privatización de este servicio y de otros servicios públicos que se privatizan; creemos que un equipo de gobierno que mire por el interés de la ciudad tendría claro que la remunicipalización es el camino y la única forma de ahorro para las arcas municipales”, expresaba el concejal de IU.

Por su parte, la concejal de Podemos, María Ángeles Pizarro, coincidía en estos argumentos: “Nosotros no queremos ser participes de seguir manteniendo contratos y externalizar servicios y privatizando la gestión pública”.

El acuerdo se adoptó con el voto en contra de estos dos grupos y la abstención del PSOE, que criticaba el deficiente control que hace el Ayuntamiento sobre el cumplimiento de las contratas. En este caso, Ildefonso Sanz ponía de manifiesto las más de mil horas de trabajo que la empresa concesionaria actual debe al Consistorio y que forman parte de las mejoras que esta firma incluyó en su oferta que le ayudaron a llevarse el concurso. “La empresa adjudicataria, que va a dejar de serlo dentro de dos tres cuatro meses, nos va a dejar a deber miles de horas de trabajo cuando se vaya; fíjate lo bien que lo hicieron ustedes en ese contrato”, ironizaba Sanz

ORDENANZA DE LAS BONIFICACIONES DEL IBI

En esta misma sesión plenaria se aprobó una modificación de la ordenanza que regula la bonificación del IBI para familias numerosas ampliando en 2.000 euros, hasta 10.000, la renta per cápita máxima para poder optar a estas ventajas fiscales.

El acuerdo en este caso se aprobó con la abstención de Vox, que vio rechazada una enmienda en la que proponía otros dos cambios a mayores de lo que la comisión de Hacienda había dictaminado. Uno era que estas bonificaciones se apliquen no sólo a las familias numerosas sino a todas aquellas que tengan una renta por debajo de lo que se considera oficialmente como umbral de la pobreza. La otra era subir hasta 120.000 euros el valor catastral máximo que pueden tener las viviendas objeto de estas rebajas, que ahora está establecido en 100.000. Vicente Holgueras considera que la modificación que se debatía se queda muy corta si de verdad se quiere aplicar medidas sociales para ayudar a las familias y no es más un gesto de cara a la galería que en la práctica apenas tiene repercusión. “El importe total estimado sería de 2.475 euros, es el dinero que el Ayuntamiento va a dejar de percibir con esta modificación; vamos a trabajar por hacer una reducción del IBI de verdad, no fantástica y maravillosa para los medios de comunicación, sino de verdad y que las familias lo noten en su bolsillo”, planteaba el portavoz de este partido.

Vox se quedó solo en su propuesta, que el resto de los grupos tacharon de electoralista al coincidir prácticamente con el comienzo de la campaña electoral. La concejal de Hacienda defendía la modificación que había recibido el dictamen favorable. “El sitio para debatir y para trabajar las propuestas, obviamente, es en las comisiones y ha habido tiempo en un mes y medio para haber presentado por parte de Vox su fantástica y maravillosa modificación del IBI, que creo que es absolutamente electoralista y que no tenía cabida o no debería haberla tenido”, razonaba Elia Salinero.

SE FIJAN LAS FIESTAS LOCALES CON LA DISCREPANCIA DE VOX

Este pleno ordinario sirvió para fijar el lunes 14 y martes 15 de septiembre los días festivos locales, un acuerdo estuvo precedido de un debate motivado por la propuesta de Vox de estudiar la posibilidad de adelantar estas fechas para mejorar las probabilidades de que haga buen tiempo en las fiestas patronales.

Aunque hubo varios grupos que coincidieron en la necesidad de estudiar con tiempo suficiente este cambio ya de cara a 2021, el único que respaldó la medida de Vox fue el socialista, que defendió la idea de abrir este debate escuchando a todos los colectivos más implicados en los festejos.

MOCIONES INTERRUPTAS



El orden del día incluía tres mociones, dos de ellas relacionadas con el medio ambiente, aunque sólo dio tiempo a aprobar una. Es la de IU a favor de las riberas urbanas, que implica promover un plan de restauración, ampliar la vereda Chano Lobato y crear playas fluviales en los parques de La Isla y Barriles. El único voto discrepante fue el de Vox, que calificó de “populista” esta propuesta, echando en falta contenidos más concretos. Se quedó a medias el debate de la moción de Podemos a favor de una ordenanza encaminada a la protección del arbolado de Aranda en su casco urbano, que igualmente contó con las críticas de la formación de ultraderecha, partidario de volcarse más en el control y seguimiento de las herramientas que ya tiene el municipio para ello. Y no llegó a iniciarse el debate de la moción de Vox a favor de habilitar algún símbolo en Aranda en apoyo a la reconciliación y la unidad nacional, al agotarse el tiempo reglamentario del pleno sin llegar a ese punto.