El Deportivo repite convocatoria con el descarte del peruano Beto da Silva

El Deportivo ha repetido convocatoria con el peruano Beto da Silva como único descartado por decisión técnica para el partido de este sábado con el Fuenlabrada, correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga SmartBank.

El preparador deportivista, que no puede contar con los lesionados Michele Somma, David Simón y Luis Ruiz, ha recuperado a Salva Ruiz, que esta semana arrastró molestias musculares, y ha prescindido de Beto da Silva, una decisión que justificó en rueda de prensa.

"Se queda fuera porque tengo que llevar seis al banquillo y no puedo llevar a cinco delanteros. Para llevarlo, tengo que quitar a un delantero. Para este partido tengo unas expectativas con los jugadores de ataque y no me atrevo a poner a Beto. Es doloroso porque siempre le toca a él, pero puede llegar el momento en un partido, dos o cinco que entre en la convocatoria y la alineación", declaró.

Luis César admitió que para él es "doloroso" dejar al peruano fuera de la lista de convocados una vez más.

"Tengo que hacer lo que tengo que hacer y, si considero que los delanteros que van a Fuenlabrada son estos, debo hacerlo. A día de hoy son los que considero mejores para defender los puntos. Los que juegan me tienen que demostrar que merecen seguir jugando. Si no, hay jugadores como Beto esperando para meterse", explicó.

Beto da Silva no juega en el Deportivo, al que llegó el último día del mercado estival, desde el 18 de septiembre, todavía con Juan Antonio Albacete Anquela como entrenador.