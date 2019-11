¿Qué se juega Galicia el 10N?

Seis meses después de las elecciones generales del 28 de abril, los españoles vuelven a las urnas para elegir al Presidente del Gobierno. Tras medio año de negociaciones infructuosas, cruces de reproches y una larguísima precampaña, comienza la semana decisiva. ¿Qué se juega Galicia en estos comicios?

Las consecuencias en la economía de la falta de gobierno, y la influencia de lo que pase el 10N en las elecciones autonómicas de 2020, son algunas de las claves para el director del Foro Económico de Galicia, Santiago Lago, y para el analista político y tertuliano de la Cadena SER, Antón Losada.

En Hora 14 Galicia, Santiago Lago insistió en que es "fundamental" lograr que haya estabilidad política, porque la situación actual acarrea problemas, como "no tener presupuestos, no hacer reformas, y problemas como los del sector industrial gallego, que no tienen tanto que ver con el mercado laboral como con cuestiones regulatorias que dependen del gobierno central". "Un gobierno en funciones es lo contrario de lo que queremos", agregó.

Lago lamenta que "falta previsión, falta un trabajo de fondo que no se está haciendo". A su juicio, "hay que prepararse" y tomar las decisiones teniendo en cuenta "qué se va a hacer con todos aquellos que se vean afectados". Un ejemplo de la falta de previsión es el modo en que se está acometiendo la trasnición ecológica, y es que según Lago, "no se debe hacer de un año para otro, debe ser de lustros o décadas".

Aunque admitió que la desaceleración económica "tiene que ver con factores externos", indicó que "los factores internos no ayudan". El director del Foro Económico se mostró preocupado por la falta de presupuestos, y por la posibilidad de que el déficit público se pueda volver a disparar. "Los deberes se siguen sin resolver. Los costes van a ser muy evidentes. Los expertos los estamos percibiendo. La ciudadanía lo empezará a ver muy pronto", alertó.

Panorama abierto y campaña exprés

El politólogo Antón Losada aseguró que el panorama "está muy abierto", y que tanto PSOE como PP "tienen posibilidades" de ser la primera fuerza en Galicia. Vaticina que serán "unas elecciones muy inciertas, con una campaña de una semana, con pocos datos demoscópicos durante los próximos días". "Todas las posibilidades están abiertas".

LOS INDECISOS SERÁN LA CLAVE Antón Losada recordó que, en el mes de abril 4 de cada 10 decidieron su voto durante la campaña, y casi 2 de cada 10, en la jornada de reflexión o el mismo día de las elecciones. Aunque cree que el nivel de indecisión no es tan elevado, sí que subrayó que las encuestas están firmando proyecciones "con un margen de error enorme".

En cuanto a la influencia que puedan tener estas elecciones en las autonómicas del próximo año, Losada prevé que "pueden influir", como en casos como el del BNG. Si los nacionalistas consiguiesen obtener representación en el Congreso de los Diputados, el Bloque "saldría a jugar reforzado y ser un partido que pueda atribuirse la portavocía del nacionalismo gallego en la política estatal".

Losada llama a estrar pendientes de todo lo que pueda pasar en la derecha, ya que, de acuerdo con los sondeos, "el gran peligro para Feijóo", que hasta la fecha era Ciudadanos, puede serlo Vox. En este sentido, comentó que "si fuera Feijóo, trabajaría para cerrarle la puerta a Vox", convencido de que, aunque en las generales "juega a su favor el efecto de franquicia estatal", las elecciones autonómicas "son otra cosa". Por ello no considera necesario que gire hacia la derecha, más bien al contrario. "El perfil del votante del PPdeG se parece muy poco al del votante del PP en Madrid", explicó.

También le parece una incógnita lo que pueda pasar en la izquierda, con el baile de siglas, con efecto de difícil pronóstico. Así, en una campaña tan corta, señaló que sera clave ver si hay algún aspecto que "poralice el voto".

En cuanto a los socialistas, afirmó que hay una parte de los resultados del PSdeG que van unidos a que suceda en Madrid. "Si al PSOE le va bien, al PSdeG también", comentó, aunque hizo hincapié en la necesidad de que los progresistas aprendan de la experiencia de Touriño. "Si consiguen generar un liderato de peso, le sirá mejor", ahondó.