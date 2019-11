El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, pide a los gallegos que acudan a las urnas el próximo domingo. Considera que la movilización es clave para reeditar la victoria de los socialistas y frenar al bloque de derechas. "Si hay una alta movilización, habrá un gran resultado para el PSOE", vaticinó.

En La Ventana de Galicia, Caballero subrayó la importancia de "hablar con el conjunto de la ciudadanía" en una campaña más corta de lo habitual. El socialista contrapuso el "proyecto de progreso, de avance, liderado por Pedro Sánchez" frente a "una coalición de derechas que, por primera vez, incorpora a una extrema derecha que se está institucionalizando en España".

El secretario xeral del PSdeG no quiso entrar a valorar las responsabilidades de los actores políticos tras lo que sucedió el 28 de abril, pero rompió una lanza en favor de Pedro Sánchez. "En abril ganó el PSOE en España y en Galicia, y Sánchez acudió a la sesión de investidura. El PSOE votó para que hubiera gobierno".

Caballero denunció que "desde hace meses la derecha está inoculando la idea de que hay cansancio", y señaló que "es una estrategia" para que se movilice el electorado conservador y el progresista se quede en casa.

Por eso, avanza que los socialistas se movilizarán "a tope", porque se trata de "una ocasión para avanzar en España y Galicia en la senda del progreso". "Si hay movilización masiva, el PSOE logrará un resultado muy contundente y claro".

SEMILLA PARA LAS AUTONÓMICAS Caballero no quiere hablar de "fracaso" en caso de que el PSOE no gane en Galicia el 10 de noviembre, y volvió a apelar a la movilización del electorado. Pensando en el futuro, afirmó que en la comunidad "hay una nueva mayoría social" y que si al PSOE le va bien, estarán estableciendo la "semilla" para un cambio en las autonómicas de 2020.

La batalla de Galicia

El PSOE aspira a revalidar la histórica victoria que consiguió en Galicia el pasado mes de abril, ratificada en las elecciones municipales del mes de abril. Caballero destacó que, con Sánchez en el Gobierno, "un millón de gallegos ha visto cómo aumentaban sus nóminas, salarios y pensiones".

Además, disparó contra un Alberto Núñez Feijóo, al que ve "preocupado", lo que hace que se "invente tensiones y confrontaciones continuas con el Gobierno central". "El PP está muy nervioso porque sabe que las encuestas no le dan".

Así, criticó que Feijóo "no tuvo estrategia industrial", tampoco cuando Rajoy estaba en La Moncloa, y que ahora "intenta plantear que no hay estrategias ni proyectos". Con respecto a la fecha de llegada del AVE a Galicia, aseveró que "no habrá ni un segundo de retraso que pueda ser responsabilidad del actual gobierno, y eso lo sabe Feijóo".