Del Moral (PP), sobre la situación de la provincia, "Culpa de la Diputación y de la Junta"

Visita de la candidata nº 2 del PP de Jaén al congreso de los diputados en las Elecciones Generales del próximo 10 de Noviembre, María Luisa del Moral, ha recorrido el mercadillo municipal, ha conocido las instalaciones de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia y también nuestros estudios, donde hemos mantenido una entrevista, en la que ha expuesto las propuestas del Partido Popular, partiendo de la base de la situación actual, con la nueva convocatoria de elecciones, “… Una falta de entendimiento y de acuerdo entre un presidente en funciones, el sr. Sánchez, y su socio preferente, como siempre he dicho. Y allí donde el PP ha podido llegar a acuerdos, con diferentes fuerzas políticas, ha sido capaz, en ayuntamientos, en diputaciones, en comunidades como la nuestra, en Andalucía. Y por eso es posible, es posible llegar a ese acuerdo, porque los ciudadanos, no sé lo que nos dirán el día 10, pero, si nos dicen que hay que ponerse de acuerdo, habrá que ponerse de acuerdo y evitar el bloqueo político. Porque los españoles lo que están diciendo es que hay que ponerse de acuerdo. Por tanto, si Pablo Casado llegara a tener un escaño más que el señor Sánchez, estoy segura que España tendría un gobierno, con estabilidad y que aspire a un crecimiento económico y una creación de empleo… Hasta ahora lo que hemos visto es que el PP, siempre, ha tendido la mano la presidente en funciones, ha presentado 12 pactos de estado y no hemos encontrado nada de su lado. Hemos ofrecido, realmente, poder pactar una investidura, presentando esos 11 pactos de estado, obtuvimos la callada por respuesta, a ver ahora que planteamiento tiene…”.

Sobre la abstención que en su día le dio el PSOE, para permitir el Gobierno de Mariano Rajoy, “… Eran otros escenarios, teníamos nosotros pacto con Ciudadanos, y era bloquear a unas terceras elecciones. Vamos a ver el equilibrio y vamos a ver qué ocurre…”.

Situación provincia de Jaén

Le preguntábamos por la situación de la provincia, eximiendo de la responsabilidad de los gobiernos de la nación con Partido Popular, culpaba los gobiernos de la Junta y de la Diputación, “… Aquí vienen fuerzas políticas que no han tenido la opción de gobernar antes, a los que les es muy cómodo decir el PP o el PSOE, o incluso el PSOE decir que el PP no hizo. Pero la provincia de Jaén, da la casualidad, que tiene una Diputación donde solo ha habido un color político, y una Junta de Andalucía donde solo ha habido un color político. Es verdad que a nivel central ha habido alternancia, pero si ya nos metemos en colores políticos, una Diputación que, durante los años que llevamos de democracia, no ha cambiado de color, y una Junta de Andalucía que, hasta hace 10 meses, no cambio de color, a mí me hace pensar que, cuando yo visito esos pueblos de nuestra provincia, donde el ciudadano y la ciudadana ha dado la opción a que el PP gobierne, a lo mejor es que es necesario que conozcan que hay otra forma de gobernar. Otra forma de gobernar que puede suscitar la misma ilusión, la misma pasión y las mismas ganas de decir vamos a por ellos y aportar al PP… Yo apuesto a que es hora a que Jaén se levante. Necesitamos unión entre administraciones, esto de Jaén y provincia, o vamos administraciones unidas, en agricultura, en ferrocarril, en carreteras, en empresas, o vamos de la mano o esto es complicado…”.

Propuestas para Jódar

También le hemos preguntado por la situación concreta y propuestas para nuestro municipio, “… Me he llevado la sorpresa de que es un gran pueblo, con un número de habitantes que yo desconocía. Y que ¿Qué se puede hacer para Jódar? Pues lo que se puede hacer para todos los municipios de nuestra provincia, Jódar está a escaso 50 minutos de la capital, hay otros pueblos que están mucho más lejos, y aquí tiene esa cooperativa que he visitado, y Jódar tiene por sí mismo potencial, que pueden tener los demás… Aquí todo el equipo del PP de Jódar son personas que están ahí, al pie del cañón, y que la están dando una y otra vez y la paciencia llegará, igual que ha llegado el PP a otros pueblos, que era impensable, como La Puerta, Siles, hace 8 años. A lo mejor esto es como la gota de aceite, que se va expandiendo, y se dan cuenta, nuestros jiennenses, de que se puede gobernar de otra manera. A lo mejor, este PP va a ir llegando, poco a poco, porque la alternancia siempre enriquece, - Pero el PP ya gobernó aquí, en Jódar – Gobernó, pero de una forma minoritaria, yo creo que la alternancia enriquece… - Y sobre la situación con 4.000 carillas agrarias y la dependencia de las campañas temporeras? - Cuando el PP ha participado y ha ayudado a activar la bajada de peonadas, en su día, regulo de otra manera lo que era el PER y le sugerimos a todos que haya, realmente, también una formación, es decir, brindar alternativas. Yo quiero favorecer la medida en lo posible, todo lo que es nuestro mundo rural y al agricultor, porque es nuestra esencia, es nuestra riqueza y yo lo defenderé a capa y espada, allí donde esté, pero hay que dar, también, alternativas. Está claro, porque no todos podemos vivir durante un tiempo, estar pendiente de unas peonadas, que viene buena cosecha, que viene mala cosecha, que no se activa el almacenamiento, que si se activa, que si no hay diplomacia suficiente en Europa, que si sube, que si la PAC. Es decir, son tantos condicionantes para nuestro mundo rural y agrario, que hay que buscar una alternativa y a eso yo venía, con la alternancia, con la formación, con llegar a las nuevas tecnologías. Que llegue la banda ancha, como está proponiendo el PP, y ya lo inició. La banda ancha y las nuevas tecnologías tienen que enriquecer políticas activas de empleo que no solamente sea el agrario. Esa formación, a la que yo aludía, yo creo que si la persona se forma y luego su formación la revierte en su pueblo y es capaz de emprender, es capaz de crear, es capaz de innovar, ganaremos todos…”.

Tras el 10 N

Otro tema, la posibilidad de tripartito entre PP, C’S y Vox, como ya se da en la Junta, “… Si se puede dar, igual que se puede dar un acuerdo entre Unidas Podemos, Partido Socialista y el apoyo de independentistas. – Ese ya no se ha dado – Que se puede dar…”.