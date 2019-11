Pablo Iglesias pone Balears como ejemplo de coalición entre PSOE y Podemos

El líder de Unidas Podemos Pablo Iglesias ha abierto la campaña electoral en Palma ante unas 800 personas en el hall del Palacio de Congresos; una elección, la de Balears para poder ponerlo de ejemplo de un gobierno de coalición entre socialistas y podemitas. Y es que Iglesias se ha mostrado convencido que a la presidenta Francina Armengol le gustaría gobernar en solitario pero ha comprendido que si no tiene mayoría absoluta debe compartir responsabilidades.

Así Iglesias se ha preguntado porqué Sánchez piensa diferente de sus barones socialistas que pactan con UP con Comunidad Valenciana, Canarias, Aragón, Navarra o Castilla la Mancha para sumar una mayoría, pero no pacta a nivel nacional.

Así a la pregunta abierta por Pedro Sánchez su UP seguirá bloqueando un gobierno socialista, Iglesias ha reafirmado que no dará ningún voto gratis a los socialistas y que el voto a la formación morada es un mandato sagrado para formar gobierno. Dice Iglesias que no se fía, tampoco de que Sánchez haya asegurado que no conformará una gran coalición con el PP y le ha recordado al candidato socialista que áun no se han celebrado elecciones y puede haber sorpresas.

En esa línea, Juan Pedro Yllanes también le ha dicho a Sanchez que puede dormir tranquilo si gobierna con Podemos ya que en el caso de Baleares se está demostrando que es un gobierno que funciona, resaltando el hecho de que UP cuenta con dos consellerias y la vicepresidencia del Ejecutivo autonómico.

Yllanes se ha mostrado convencido de que las candidatas al Congreso y al Senado defenderán los intereses justos de los ciudadanos de las islas en Madrid y ha apostado por mejoras en educación, salud, vivienda,pensiones y una transición energética.