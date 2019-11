Mánix Mandiola: "La dinámica del equipo invita a pensar que somos favoritos"

El líder abre las puertas de su estadio el próximo domingo a las 12:00 para que venga el siguiente equipo, el Oviedo B en la jornada número 11.

Feudo blanquiazul en el que el equipo de Manix desde que arrancó la campaña no ha dado la concesión de que nadie se lleve ni un punto. El octavo clasificado de la categoría intentará robar algún punto el domingo. Hoy ha hablado el míster, antes de enfrentarse a su undécimo partido de liga de la temporada:

"Cada vez estamos más cerca de que llegue un mal resultado, cada partido que pasa puede llegar un malo pero no pensamos en eso. Pensamos en hacer un buen partido y luego, dependiendo del nivel del rival tendremos que adaptarnos para estar a la altura como los últimos partidos"

El entrenador siempre mantiene los pies en el suelo y no piensa en nada diferente a jugar cada semana y no creer que aunque se tenga un cartel de equipo favorito, la competición está resuelta, lo ve como un colchón de puntos que ya tienen para cuando vengan los posibles pinchazos

La calidad de los jugadores hace que fluyan esas cosas, ese buen fútbol de la segunda parte del otro día, eso no se entrena, se entrena el orden. No pienso en perder, me parece difícil por la dinámica, siempre creo que vamos a ganar, lo pienso.

Podría repetir convocatoria, el portero juvenil José Liñán estará para cubrir la baja de Manu Herrera y puede que con la de algún otro jugador más del filial Santanyí. Descartados por tanto, Manu Herrera, Iturraspe y Jon Aurtenetxe y Canario.